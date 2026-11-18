Conclusi i lavori da 45mila euro. Per una riqualificazione più ampia, che comprenda anche i parchi di Manganella e della Cudinaccia, il Comune intende cercare altri finanziamenti.
CASTELSARDO – Chi sale al Castello dal parco di Manganella trova ora una scala nuova. La precedente era in condizioni precarie. La sostituzione rientra nei lavori conclusi nei giorni scorsi ai piedi del Castello, dove sono state ripristinate anche le staccionate di legno che delimitano i sentieri di Lu Grannadu.
L’intervento è costato 45mila euro. La Regione ne ha finanziati 40mila, il Comune ha coperto i restanti 5mila con fondi del proprio bilancio. La giunta guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto aveva approvato il progetto con la delibera 65 del 2026.
«Questo intervento di manutenzione – spiega la sindaca Tirotto – è soltanto un primo e doveroso passo dettato dalla necessità di mettere in sicurezza le strutture del parco di Lu Grannadu, per il quale l’amministrazione comunale ha intenzione di effettuare una più ampia riqualificazione accedendo a finanziamenti esterni. Non soltanto per Lu Grannadu ma anche per i parchi di Manganella e della Cudinaccia».