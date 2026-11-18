CASTELSARDO – Chi sale al Castello dal parco di Manganella trova ora una scala nuova. La precedente era in condizioni precarie. La sostituzione rientra nei lavori conclusi nei giorni scorsi ai piedi del Castello, dove sono state ripristinate anche le staccionate di legno che delimitano i sentieri di Lu Grannadu.

CASTELSARDO – Chi sale al Castello dal parco di Manganella trova ora una scala nuova. La precedente era in condizioni precarie. La sostituzione rientra nei lavori conclusi nei giorni scorsi ai piedi del Castello, dove sono state ripristinate anche le staccionate di legno che delimitano i sentieri di Lu Grannadu.