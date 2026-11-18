



Giovedì 19 novembre il quarto convegno regionale degli ingegneri clinici. Al centro dell’incontro, il passaggio dagli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza ai servizi per i pazienti.

Per mettere in funzione una nuova apparecchiatura ospedaliera, il lavoro comincia prima che la macchina arrivi. Occorre preparare il locale che la ospiterà e prevedere, già al momento dell’acquisto, come garantirne la manutenzione. È uno dei compiti degli ingegneri clinici e uno dei temi che l’Associazione italiana ingegneri clinici porterà a Oristano giovedì 19 novembre. L’appuntamento è dalle 8.30 alle 13.30 all’hotel Ros’e Mari, in località Pauli Cannedu.

Il quarto convegno regionale dell’associazione, affidato alla responsabilità scientifica di Sarah Montisci, si intitola «L’evoluzione del SSR alla luce del PNRR: stato dell’arte, criticità e prospettive in Sardegna». Le due sigle indicano il Servizio sanitario regionale e il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il confronto servirà a capire quali interventi siano stati realizzati in Sardegna con i fondi del Piano e quali difficoltà si incontrino nel far funzionare i nuovi servizi.

La mattinata comincerà dalle cure più vicine al luogo in cui si vive. Si parlerà delle Case di Comunità, dove i cittadini possono rivolgersi a più professionisti sanitari, e degli Ospedali di Comunità, destinati a chi ha bisogno di assistenza per un breve ricovero. Per chi può essere seguito a casa, la questione riguarda anche gli strumenti: come si svolge un controllo a distanza e chi si occupa dei dispositivi medici affidati al paziente? La sessione farà il punto anche su Pohema, la piattaforma regionale per la sanità digitale.

Dalle cure sul territorio si passerà poi alle grandi apparecchiature degli ospedali. Ingegneri clinici e tecnici si confronteranno su come coordinare i lavori nei locali con l’installazione delle macchine e programmare la manutenzione per ridurre il rischio di interruzioni del servizio.

Per l’Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari parteciperà Giorgio Maida, responsabile dell’Ingegneria clinica nell’ambito della struttura di Progettazione e innovazione tecnologica diretta da Roberto Manca. Tra i moderatori ci sarà Michele Moi, ingegnere clinico della stessa azienda. Una tavola rotonda chiuderà i lavori con un confronto sul ruolo di questi professionisti nella sanità sarda e nazionale.