Cronaca Sanità ad Alghero, scoppia il caso dei cantieri fermi: Mulas e Fadda incalzano Regione e Asl sul Pronto Soccorso.

ALGHERO – Mentre a Olbia si tagliano i nastri per il nuovo Pronto Soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II, ad Alghero i reparti dell'Ospedale Civile fanno i conti con le impalcature ancora aperte, le sale operatorie condivise e una politica cittadina che torna a battere i pugni sul tavolo. A riaccendere i riflettori sulle difficoltà della sanità nella Riviera del Corallo sono due esponenti del Consiglio comunale: da una parte Christian Mulas, presidente della Commissione consiliare Sanità, e dall'altra Massimiliano Fadda, consigliere del gruppo Prima Alghero, che chiede l'immediata convocazione della stessa commissione alla presenza del sindaco Raimondo Cacciotto.



Ad aprire il fronte è Christian Mulas, che in una dura nota denuncia una situazione di forte sofferenza per i cittadini e per gli stessi operatori sanitari. «Alghero sempre più penalizzata: Pronto Soccorso fermo, Ortopedia in difficoltà, nuovo ospedale ancora un miraggio», attacca Mulas, lanciando un appello diretto ai vertici sanitari e regionali: «Basta annunci e promesse: la Regione e la ASL diano risposte concrete ai cittadini algheresi». Secondo quanto ricostruito dal presidente della Commissione Sanità, mentre il progetto del nuovo ospedale continua a restare sulla carta, anche i lavori di ampliamento e riqualificazione dell'attuale Pronto Soccorso risulterebbero formalmente fermi, frenati da nodi legati ai finanziamenti dedicati. Nel mirino di Mulas finisce anche la gestione comunicativa della Asl – l'Azienda socio-sanitaria locale che amministra gli ospedali del territorio –, accusata dal consigliere di dare troppo risalto ad annunci celebrativi mentre a livello locale restano irrisolti problemi strutturali ed essenziali. Nel dettaglio, Mulas segnala due criticità pesanti sull'attività chirurgica. La prima riguarda l'Ortopedia, che secondo quanto riportato dal consigliere avrebbe visto dimezzare i propri interventi perché costretta a dividere un'unica sala operatoria con l'Oculistica, con inevitabili rallentamenti sulle liste d'attesa. La seconda tocca proprio l'Oculistica: a fronte dell'allestimento di un ambulatorio per le cataratte, resterebbero ancora non operative le due sale operatorie finanziate con circa 3 milioni di euro, risorse che – sempre stando a quanto emerge dalla ricostruzione di Mulas – sarebbero rimaste nella disponibilità dell'Aou, l'Azienda ospedaliero-universitaria. Da qui la richiesta di cronoprogrammi certi e di un unico blocco operatorio moderno per restituire piena dignità al presidio algherese, evitando che la città venga trattata come una sanità di serie B. Sulla stessa lunghezza d'onda, pur rivendicando di aver sollevato il caso già nella seduta del Consiglio comunale dello scorso 29 ottobre senza aver ancora ricevuto risposte dalla Regione dopo quasi tre settimane, interviene il consigliere di Prima Alghero Massimiliano Fadda.



Il quadro tracciato da Fadda mette in fila le date del cantiere: i lavori di ampliamento del Pronto Soccorso, avviati nel settembre 2025 con conclusione prevista entro luglio 2026, risultano tuttora incompiuti a novembre inoltrato, nonostante le risorse siano già state stanziate. A questo ritardo, sottolinea Fadda, si somma la carenza di posti letto nel reparto di Medicina, oggi insufficienti rispetto alle richieste del territorio al punto da costringere al ricovero dei pazienti in altri reparti, con evidenti disagi organizzativi per medici e infermieri. Accogliendo con favore il fatto che anche il presidente Mulas abbia riacceso l'attenzione sul tema, il consigliere di Prima Alghero chiede ora di passare subito dai comunicati ai fatti convocando la Commissione Sanità insieme al sindaco Cacciotto, affinché riferisca all'aula e alla città sullo stato reale dei lavori, sulle interlocuzioni con la Regione Sardegna e sui tempi certi per la consegna delle opere.