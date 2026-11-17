I volontari del Grup Espeleològic Alguerés si sono calati nei tratti più impervi per rimuovere i rifiuti. Recuperati diversi metri cubi; il Comune programma altri interventi.

La scogliera della litoranea Alghero-Bosa, nel tratto verso il Canal de l’Home Mort, è stata raggiunta da una squadra di volontari calati lungo le pareti più difficili. L’intervento, svolto lunedì mattina, ha permesso di rimuovere diversi metri cubi di rifiuti dalla costa sud.

A occuparsi del recupero sono stati gli esperti rocciatori del Grup Espeleològic Alguerés. L’iniziativa è stata organizzata dall’Assessorato comunale all’Ambiente, coordinato da Raniero Selva. Gli operatori di Ciclat hanno poi portato i materiali raccolti allo smaltimento.

Un intervento analogo era stato realizzato nella primavera del 2025. Anche questa volta il lavoro si è concentrato nei punti più impervi della scogliera; restano però rifiuti in altre zone, per le quali il Comune prevede ulteriori operazioni mirate.

Nel comunicato diffuso per l’iniziativa, l’assessore Selva ringrazia i volontari e commenta la necessità di intervenire: “Purtroppo la maleducazione e l’inciviltà ci costringe a programmare interventi di questo tipo – afferma l'Assessore – in una zona tra le più belle della nostra litoranea sud. L’ambiente e la bellezza della nostra costa sono gioielli da preservare e vogliamo ringraziare i ragazzi che si sono prodigati in questa attività di grande utilità collettiva”.