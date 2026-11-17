



Il 18 novembre si celebra la Giornata europea degli antibiotici, all’inizio della Settimana mondiale dedicata all’antimicrobico-resistenza. L’Aou Sassari affida il suo messaggio anche a una tradizione del territorio.

I Boes e Merdules di Ottana entrano in una campagna di prevenzione sanitaria. L’Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari li ha scelti per parlare di antimicrobico-resistenza e dell’uso appropriato dei farmaci: un tema che riguarda la possibilità di curare le infezioni anche negli anni a venire.

La Giornata europea degli antibiotici ricorre il 18 novembre; nello stesso giorno comincia la Settimana mondiale di sensibilizzazione sull’antimicrobico-resistenza, in programma fino al 24 novembre. La campagna dell’Aou, intitolata «Il richiamo delle Tradizioni, la Scienza della Prevenzione, la Cura del domani», si sviluppa nell’ambito del progetto regionale PROCARe Sardinia.

L’antimicrobico-resistenza si verifica quando alcuni microrganismi non rispondono più ai farmaci usati per contrastarli. Nel caso degli antibiotici, sono i batteri a sviluppare resistenza: le infezioni possono così diventare più difficili da trattare. Il fenomeno è più ampio della sola resistenza agli antibiotici e riguarda anche altri microrganismi e medicinali.

La campagna richiama il principio di One Health, “una sola salute”: l’idea che la salute delle persone, degli animali e dell’ambiente sia collegata. Le maschere della tradizione di Ottana diventano così un modo per avvicinare alla vita quotidiana un tema scientifico e ricordare che la prevenzione è una responsabilità condivisa.

«Gli antibiotici hanno cambiato la storia della medicina, ma la loro efficacia va protetta attraverso un uso appropriato – spiega Paolo Castiglia, professore di Igiene generale e applicata all’Università di Sassari e direttore della Direzione medica di presidio dell’Aou di Sassari –. La Giornata europea ci ricorda che questi farmaci devono essere assunti soltanto quando necessario e su prescrizione medica: non servono contro raffreddore e influenza. Sono i batteri a diventare resistenti, non le persone, e le conseguenze possono riguardare tutti. Usare correttamente gli antibiotici significa quindi compiere una scelta di responsabilità verso se stessi e verso l’intera comunità».

Gli antibiotici, infatti, non curano le infezioni virali come raffreddore e influenza. Per questo vanno assunti solo quando prescritti e seguendo le indicazioni ricevute. L’ECDC, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, promuove un uso prudente di questi farmaci sia in medicina umana sia veterinaria.

«Preservare l’efficacia degli antibiotici significa proteggere la sicurezza dei pazienti e il futuro delle cure – sottolinea Lucia Anna Mameli, direttrice sanitaria dell’Aou di Sassari –. È un impegno che coinvolge i professionisti sanitari, attraverso l’appropriatezza delle prescrizioni e la prevenzione delle infezioni, e i cittadini, attraverso un uso responsabile dei farmaci. Con questa campagna vogliamo offrire informazioni chiare e rafforzare la consapevolezza che ogni scelta individuale può contribuire alla salute dell’intera comunità».

Tra i comportamenti indicati dall’Aou ci sono evitare l’automedicazione, non usare antibiotici avanzati da terapie precedenti e non condividerli. Dosi, intervalli e durata della cura devono seguire la prescrizione medica.