



Venerdì 20 novembre all’Università un incontro tra ricercatori, istituzioni e professionisti. In programma anche la presentazione di MINING-SENSE e una tavola rotonda.

Che cosa può diventare un sito minerario una volta terminata l’attività estrattiva? Venerdì 20 novembre, all’Università di Sassari, ricercatori, istituzioni e professionisti discuteranno di recupero ambientale, gestione del paesaggio e nuove possibilità per le aree del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna.

Il convegno, intitolato «Una miniera di opportunità», si svolgerà dalle 15 alle 18 nell’Aula Magna Barbieri del Dipartimento di Agraria, in viale Italia 39/A. La registrazione dei partecipanti comincia alle 14.45. L’iniziativa è organizzata dal Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione (NRD) e dai Dipartimenti di Agraria e di Innovazione dell’ateneo, con il Consorzio Stabile Viagest e ASPAL, l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.

Il programma mette insieme competenze diverse per affrontare una questione concreta: come restituire valore a luoghi segnati dall’attività mineraria. Gli interventi tecnici riguarderanno la gestione del paesaggio e le strategie ecologiche per il recupero dei siti. Saranno presentati anche MINING-SENSE, progetto che coinvolge cittadini e studenti nella tutela del patrimonio minerario e ambientale, e una collaborazione artistica tra la consulente Angela Ferro e l’illustratrice Ilenia Loddo, dedicata al racconto visivo del territorio.

ASPAL illustrerà inoltre i servizi legati alla conservazione e alla gestione del Parco e le proprie attività in materia di lavoro. La tavola rotonda conclusiva, coordinata dal Consorzio Viagest, è pensata come un confronto tra gli enti coinvolti. Sono stati invitati, tra gli altri, i vertici del Parco Geominerario, gli assessori regionali alla Difesa dell’Ambiente e all’Industria, il presidente della Provincia del Sulcis Iglesiente, Legambiente Sardegna e l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Sassari.

«Il recupero e la valorizzazione dei siti geominerari rappresentano una sfida complessa che richiede il dialogo costante tra competenze scientifiche, visione paesaggistica e programmazione istituzionale», sottolineano gli organizzatori. «Solo attraverso una collaborazione integrata tra università, enti locali e mondo professionale è possibile restituire valore ambientale, culturale ed economico a questo straordinario patrimonio della Sardegna».