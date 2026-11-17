Il 22 novembre la terza tappa del festival porta in paese dimostrazioni di lavorazione, laboratori per famiglie, musica e visite ai luoghi storici. Gli appuntamenti iniziano alle 9.30.

Dopo Villanovafranca e San Gavino Monreale, domenica 22 novembre il Festival Le Strade dello Zafferano di Sardegna DOP fa tappa a Turri per la giornata conclusiva. Il programma comincia alle 9.30 e accompagna i visitatori tra campi, stand, dimostrazioni, attività per bambini e appuntamenti musicali.

La sigla DOP significa Denominazione di origine protetta: identifica prodotti legati a un’area precisa e a regole di produzione definite. Per lo Zafferano di Sardegna, la zona riconosciuta comprende i territori di Turri, Villanovafranca e San Gavino Monreale.

Alle 9.30 aprono gli stand enogastronomici e il mercato; la Pro Loco accoglie i visitatori nel proprio spazio informativo. Per tutta la giornata sarà possibile visitare i campi di zafferano in fiore. Dalle 10, negli spazi di Itria-Sirissi – Zafferano e Spezie di Sardegna, sono previste dimostrazioni sulla lavorazione dei fiori: tra i passaggi più delicati c’è la separazione degli stimmi, i filamenti rossi da cui si ricava la spezia.

La mattina, dalle 10.30 alle 12, a Funtana Noba e nell’area del Monumento ai Caduti in Guerra, si svolge la gara gastronomica «Il Primo allo Zafferano», moderata da Gianluca Medas. I piatti in concorso saranno presentati e premiati alle 15, sempre a Funtana Noba.

Nella stessa zona, dalle 9.30, la Pro Loco di Segariu propone dimostrazioni legate ai mestieri rurali: dalla lavorazione delle farine e dei grani sardi alla preparazione del pane e alla cottura nel forno a legna. I punti ristoro aprono alle 12.30.

Alla Biblioteca Casa Ortensia sono in programma laboratori per bambini e famiglie, dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 17. «Zafferano: la magia del colore», a cura di Alessandro e Tiziana Nonnoi, mostra come usare la spezia per tingere la lana. Con «Mille nodi, un amico», proposto da Ma.nodo.pera, i partecipanti potranno creare un animaletto di corda; l’associazione Un Mondo Fiorito guiderà invece «Osserva e crea il fiore di zafferano».

La giornata comprende anche la «Gara a fai Tzaffanau», seconda edizione del Trofeo «Zafferano Itria», aperta a tutti con iscrizione gratuita e prevista alle 11 e alle 16. Per il vincitore è in palio una cena per due. La musica comincia al mattino con il trio Banderas, dalle 10 alle 12.30, nelle piazze e nelle vie del centro. Alle 15.30 è atteso l’organettista Gianpaolo Piedda; alle 16.30, a Funtana Noba, si esibisce il gruppo Femminas. L’associazione Un Mondo Fiorito allestisce inoltre le installazioni «Su grofu in piazza».

Durante la manifestazione saranno visitabili il Parco degli Ulivi Plurisecolari, la chiesa di San Sebastiano Martire, la Casa Museo dell’Arte Contadina, l’antico cimitero monumentale e il centro storico, con i suoi portali in legno e le architetture tradizionali.

Il sindaco di Turri, Martino Picchedda, presenta la manifestazione come un’occasione per far conoscere il paese oltre la sua produzione più nota: “Lo zafferano – dichiara Martino Picchedda, Sindaco di Turri – è una delle nostre eccellenze più preziose, ma rappresenta anche un punto di partenza per raccontare tutto ciò che il nostro territorio ha da offrire. Il Festival Le Strade dello Zafferano di Sardegna DOP nasce proprio con questo spirito: partire dall'oro rosso per far conoscere Turri, la sua storia, le sue tradizioni, il patrimonio culturale e paesaggistico, le produzioni locali e le tante peculiarità che caratterizzano la nostra comunità.”

E aggiunge: “Domenica 22 novembre - conclude Picchedda - vogliamo offrire ai visitatori l'opportunità di scoprire il nostro paese nella sua interezza: dai campi di zafferano agli ulivi plurisecolari, dagli antichi mestieri alle tradizioni gastronomiche, fino agli scorci più caratteristici del centro storico. È con questo obiettivo che abbiamo voluto coinvolgere produttori, associazioni, artigiani, attività economiche e volontari, perché sono proprio loro i custodi di un patrimonio di conoscenze, tradizioni e saperi che contribuisce a definire e tramandare l'identità del nostro territorio. Lo zafferano diventa così il filo conduttore di un racconto più ampio, capace di valorizzare le nostre radici e, al tempo stesso, generare nuove opportunità di promozione e sviluppo. La collaborazione con Villanovafranca e San Gavino Monreale dimostra, inoltre, quanto sia importante fare rete tra Comuni, superando i confini amministrativi per costruire un progetto condiviso, fondato sulle peculiarità e sulle potenzialità dei rispettivi territori. Il nostro auspicio è che chi arriverà a Turri per conoscere lo zafferano possa tornare a casa avendo scoperto molto di più: un paese, la sua comunità e un territorio ricco di storia, tradizioni e bellezze, con il desiderio di ritornare e continuare a conoscerlo”

Il festival è promosso dalla Rete delle Strade dello Zafferano di Sardegna DOP, che riunisce i Comuni di San Gavino Monreale, Turri e Villanovafranca. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione di Sardegna e dall’Assessorato regionale alla Cultura, con il coordinamento dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.