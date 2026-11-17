Il dato riguarda impianti e sostituzioni eseguiti tra il 2023 e il 2026. L’azienda non indica il numero di pazienti né per quanto tempo siano stati osservati.

Nell’88% dei pazienti sottoposti all’impianto o alla sostituzione dello stimolatore del nervo vago al Policlinico Duilio Casula, la frequenza delle crisi epilettiche si è ridotta oppure è rimasta stabile. È il dato comunicato dall’Azienda ospedaliero-universitaria (Aou) di Cagliari, che riferisce anche di non aver registrato complicanze vascolari nel gruppo trattato.

La percentuale riunisce due esiti diversi: una diminuzione delle crisi e il loro mantenimento stabile. Non significa, quindi, che nell’88% dei casi le crisi siano scomparse. Il comunicato dell’Aou non specifica quanti pazienti siano stati considerati né la durata del periodo di osservazione.

L’esperienza della Chirurgia Vascolare, diretta dal professor Roberto Sanfilippo, è stata presentata dalla dottoressa Manuela Cherchi al XXIV congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare (SICVE), che si è svolto a Riccione dal 12 al 14 ottobre.

La stimolazione del nervo vago prevede l’inserimento di un piccolo generatore sotto la pelle, collegato con un elettrodo al nervo che corre nel collo. Gli impulsi elettrici vengono regolati dal neurologo. Cherchi spiega così la procedura:

«La stimolazione del nervo vago prevede l’impianto sottocutaneo di un piccolo generatore, generalmente nel torace, collegato al nervo vago nel collo attraverso un sottile elettrodo. Il dispositivo eroga impulsi elettrici programmabili per contribuire a ridurre la frequenza delle crisi epilettiche. L’indicazione al trattamento viene stabilita dal neurologo che, dopo l’intervento, attiva e regola la stimolazione sulla base di un programma personalizzato».

La terapia è presa in considerazione per alcune persone con epilessia farmacoresistente, cioè quando le crisi persistono nonostante siano stati impiegati in modo appropriato almeno due farmaci anticrisi. La definizione coincide con i criteri dell’International League Against Epilepsy, che considerano anche l’adeguatezza dei trattamenti e il mancato raggiungimento di un controllo duraturo. «Si parla di epilessia farmacoresistente», prosegue la specialista, «quando le crisi persistono nonostante l’impiego appropriato di almeno due farmaci anticrisi».

Al Policlinico il trattamento è inserito in un PDTA, sigla che sta per Percorso diagnostico terapeutico assistenziale: un’organizzazione che accompagna il paziente dalla valutazione iniziale all’assistenza dopo l’intervento, mettendo in relazione più specialità. Cherchi lo definisce «il primo percorso multidisciplinare nato in Sardegna» per questa patologia e attribuisce il risultato alla collaborazione tra Chirurgia Vascolare e Neurologia, diretta dalla professoressa Monica Puligheddu. Una precedente comunicazione dell’Aou riportava già l’avvio del percorso regionale per l’impianto dello stimolatore.

«È il primo percorso multidisciplinare nato in Sardegna per il trattamento della patologia, con piena autonomia anche nell’impianto del dispositivo. Il risultato è reso possibile dalla collaborazione tra la Chirurgia Vascolare, diretta dal professor Roberto Sanfilippo, e la Neurologia, diretta dalla professoressa Monica Puligheddu».

Alla Chirurgia Vascolare spetta l’impianto e, quando serve, la sostituzione del generatore. La specialista conclude: «La Chirurgia Vascolare si occupa dell’impianto del dispositivo e, quando necessario, della sostituzione del generatore», conclude la specialista. «La conoscenza dell’anatomia del collo e l’esperienza nella chirurgia carotidea sono fondamentali per raggiungere il nervo vago, posizionare correttamente gli elettrodi e proteggere le strutture circostanti. La collaborazione tra specialisti consente inoltre di integrare questo trattamento nel percorso assistenziale del paziente anche nelle strutture prive di un’unità di Neurochirurgia dedicata».