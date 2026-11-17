



Un 36enne è stato arrestato in flagranza dopo un furto in un negozio. Per due fratelli, indagati per fatti distinti, il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Tre arresti in poche ore, nell’ambito di due distinti filoni d’indagine. È il bilancio dell’attività dei Carabinieri a Olbia, dove un uomo di 36 anni è stato arrestato nella notte e, alle prime luci dell’alba, i militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due fratelli di 38 e 33 anni.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, il trentaseienne avrebbe forzato una porta di emergenza di un esercizio commerciale in viale Aldo Moro e portato via articoli di elettronica. I militari della Sezione Radiomobile lo hanno fermato all’esterno del negozio, ancora in possesso della merce. Nel corso di una successiva perquisizione domiciliare sarebbe stata recuperata anche altra merce, che gli investigatori riconducono a un furto avvenuto nello stesso esercizio l’8 novembre. I beni recuperati sono stati restituiti al titolare. Il 36enne è stato posto agli arresti domiciliari.

Per i due fratelli, entrambi olbiesi, il giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Tempio Pausania ha disposto la custodia cautelare in carcere, su richiesta della Procura. Il provvedimento riguarda il loro presunto coinvolgimento in due episodi avvenuti tra agosto e settembre ai danni di altrettanti esercizi pubblici. I due sono stati condotti nella casa circondariale di Sassari-Bancali.

La custodia cautelare è una misura adottata durante le indagini e non equivale a una condanna. La responsabilità degli indagati dovrà essere accertata nelle sedi giudiziarie: l’articolo 27 della Costituzione stabilisce che l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva.

I Carabinieri stanno svolgendo ulteriori accertamenti per verificare se i due fratelli possano essere collegati ad altri episodi analoghi registrati in città negli ultimi mesi.