Tra il 2010 e il 2020 il numero delle imprese agricole è sceso del 22,6%, mentre la superficie utilizzata è cresciuta di circa il 7%. Ruggiu, del Centro Studi Agricoli, chiede più attenzione per le piccole realtà e le aree interne.

Più superficie agricola utilizzata, meno aziende. È il cambiamento che emerge dal confronto tra i censimenti ISTAT del 2010 e del 2020: in Sardegna le imprese agricole sono passate da 60.812 a 47.077, con una diminuzione di 13.735 unità. Nello stesso periodo la SAU, la superficie agricola utilizzata - cioè i terreni impiegati per coltivazioni e attività agricole - è aumentata di circa il 7%.

Anche la composizione per dimensione è cambiata. Le aziende con meno di due ettari di SAU, pari a 20mila metri quadrati, sono diminuite del 44,9%; quelle con almeno 50 ettari sono invece aumentate del 18,3%. I dati descrivono un settore con meno imprese e una quota maggiore di aziende estese. Da soli, però, non dicono quali realtà siano economicamente solide né quale ruolo svolgano nei territori.

È su questo passaggio che si sofferma Stefano Ruggiu, vicepresidente nazionale del Centro Studi Agricoli: «Questi numeri - dichiara Stefano Ruggiu, vicepresidente nazionale del Centro Studi Agricoli - ci pongono davanti a una domanda fondamentale: avere meno aziende, ma mediamente più grandi, significa necessariamente avere un'agricoltura più forte? Oppure stiamo progressivamente perdendo quelle piccole realtà familiari che per generazioni hanno garantito lavoro, presidio del territorio e vita economica nelle nostre campagne?».

Un altro dato, questa volta riferito alle persone e non alle imprese, arriva dall’INPS: nel 2024 in Sardegna risultavano 23.092 lavoratori agricoli autonomi, tra coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali. Ruggiu richiama la necessità di capire meglio la tenuta economica di queste posizioni: «Sarebbe importante conoscere quanti di questi riescano effettivamente a mantenere una posizione contributiva regolare. È un indicatore che, insieme ad altri dati economici, potrebbe aiutarci a comprendere meglio la reale tenuta del comparto agricolo sardo».

La sua attenzione si concentra sulle aziende familiari e sulle realtà delle zone interne, dove, sostiene, il lavoro agricolo è reso più difficile da costi e condizioni territoriali. «In Sardegna esistono piccole aziende agricole, spesso situate nelle zone interne e svantaggiate, alle quali bisognerebbe fare un monumento. Realtà che continuano a lavorare nonostante costi elevati, difficoltà strutturali, scarsa redditività e condizioni territoriali spesso penalizzanti. Sono aziende che non sempre possono competere con quelle più grandi, ma svolgono una funzione che va ben oltre la produzione agricola».

A questa funzione Ruggiu collega la tutela del paesaggio rurale e delle varietà locali: «Parliamo della custodia delle nostre campagne, della conservazione di antiche sementi, cultivar storiche, razze autoctone, tradizioni e conoscenze tramandate da generazioni. Un patrimonio che rischia di impoverirsi se le politiche agricole guardano esclusivamente alla crescita dimensionale e alla capacità di investimento delle imprese».

Da qui l’appello alla Regione, perché i sostegni siano accessibili anche alle aziende con minori possibilità di investimento: «Mi auguro che la Regione possa programmare bandi sempre più mirati anche alle piccole aziende, soprattutto nelle zone svantaggiate dell'entroterra, prevedendo aiuti realmente accessibili e proporzionati alle loro possibilità. Non servono soltanto grandi investimenti, ma anche strumenti concreti che consentano a queste realtà di continuare a esistere, lavorare e garantire un reddito alle famiglie».

Ruggiu indica fra le misure da seguire anche gli interventi per la difesa del suolo: «Un esempio è rappresentato dagli interventi per la difesa del suolo, rispetto ai quali si attende ancora di conoscere se e quando verrà riaperto un nuovo bando regionale. Si tratta di misure particolarmente importanti per quelle aziende che, pur disponendo di superfici limitate, contribuiscono quotidianamente alla cura del territorio e alla prevenzione del degrado».

Il confronto si sposta poi sulla futura Politica agricola comune, la PAC, il quadro europeo di aiuti e regole per il settore. La programmazione 2028-2034 è ancora in fase di definizione. «Mi auguro che questi temi trovino spazio anche ai tavoli ministeriali dedicati alla futura PAC. Chi è chiamato a partecipare alla programmazione non dimentichi le piccole aziende agricole, quelle familiari e quelle delle aree più difficili. La competitività è importante, ma non può diventare l'unico parametro attraverso il quale misurare il valore dell'agricoltura».

La posizione di Ruggiu si riassume nell’ultima dichiarazione: «La politica agricola deve tornare a mettere al centro l'agricoltore, non soltanto la dimensione della sua azienda. Perché perdere una piccola impresa può significare perdere una famiglia che vive nelle campagne, una tradizione produttiva, una varietà locale e un presidio del territorio. E tutto questo non può essere misurato soltanto in ettari o fatturato», conclude Stefano Ruggiu.