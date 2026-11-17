Università e carcere, il Polo di Sassari chiude il mandato con 70 studenti e 24 laureati





Domani, 18 novembre, una tavola rotonda nell’aula magna dell’Ateneo farà il punto sui percorsi di studio e sulle possibilità di reinserimento in Sardegna.

Il Polo universitario penitenziario dell’Università di Sassari — il servizio che sostiene i percorsi universitari delle persone detenute — apre l’anno accademico con 70 studenti regolarmente iscritti. Trentasei si trovano nella Casa di reclusione di Tempio Pausania, dove, secondo i dati dell’Ateneo, il 21,3 per cento delle persone detenute studia all’università. Nel bilancio del mandato rettorale 2021-26 figurano anche 24 laureati e, per la prima volta, sei borse di studio dell’ERSU, l’Ente regionale per il diritto allo studio universitario, assegnate a studenti detenuti.

Il bilancio sarà discusso domani, mercoledì 18 novembre, dalle 16 alle 19 nell’aula magna di piazza Università. Il titolo della tavola rotonda, «Le strutture penitenziarie in Sardegna: criticità e/o opportunità?», indica la domanda che accompagnerà l’incontro: quanto riescono le occasioni di studio a tradursi in possibilità concrete di reinserimento nel contesto sociale ed economico dell’Isola?

Ad aprire i lavori sarà il rettore Gavino Mariotti; la discussione sarà coordinata da Emmanuele Farris, delegato dell’Ateneo per il Polo. Sono attesi rappresentanti dell’Amministrazione penitenziaria, dei servizi che seguono le pene fuori dal carcere, della Regione e dell’Università di Cagliari, oltre a docenti, tutor, studenti, Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, esponenti della scuola e del terzo settore.

Il confronto guarderà a un sistema che comprende non soltanto gli istituti penitenziari, ma anche le tre colonie penali agricole presenti in Sardegna, i servizi per l’esecuzione penale esterna — cioè le misure scontate fuori dal carcere — e la giustizia minorile. L’obiettivo è capire come ampliare le opportunità formative e condividere le esperienze maturate nei diversi contesti.

«Non è un trofeo da esibire, ma una responsabilità di cui l’Ateneo dovrà farsi carico», ha sottolineato Farris parlando del numero degli studenti. Nel 2026 il Polo ha inoltre ricevuto la valutazione «A-Eccezionale» dell’ANVUR, l’Agenzia nazionale che valuta università e ricerca, per un progetto di Terza missione: l’attività con cui gli atenei mettono competenze e conoscenze al servizio della società. La valutazione è stata assegnata nell’ambito della VQR, la Valutazione della qualità della ricerca.