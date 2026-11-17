Due percorsi hanno affrontato l’allestimento dei campi di accoglienza e l’assistenza alle persone fragili. Negli spazi della FKI è stato montato anche un campo base con tende.

Quando arriva un’emergenza, servono spazi organizzati e attrezzature pronte. Ma serve anche saper accogliere chi ha bisogno di aiuto, rispettando le necessità di ciascuno. Su questi compiti si sono formati oltre 65 volontari delle Misericordie sarde, riuniti il 14 e 15 novembre negli spazi dell’azienda FKI, a Macomer.

Il programma prevedeva due corsi. Quello per Operatore logistico era dedicato all’allestimento dei campi di accoglienza e alla gestione delle attrezzature. Il percorso per Operatore Special Care — un’assistenza attenta alle esigenze specifiche delle persone — si è concentrato invece su anziani, minori, donne in gravidanza e persone con disabilità. Tra gli argomenti, anche come accompagnare le persone fragili verso un luogo sicuro durante una calamità.

La formazione ha riunito docenti della Confederazione nazionale e della Federazione regionale delle Misericordie, insieme a rappresentanti di A.S.Pro.C., l’associazione degli assistenti sociali per la Protezione civile, di CIVES, il Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria, e di PxP – Psicologi per la popolazione. Negli spazi dell’azienda è stato allestito anche un campo base con tende di accoglienza, per dare concretezza alle attività di preparazione.

«Essere pronti a intervenire significa formarsi con serietà, conoscere le attrezzature e saper riconoscere i bisogni delle persone che siamo chiamati ad aiutare», dichiara il Presidente della Federazione delle Misericordie della Sardegna. «La preparazione logistica e l’attenzione alle fragilità devono procedere insieme: allestire un campo significa predisporre strutture e servizi, ma anche creare un luogo sicuro e accogliente, nel quale ogni persona possa ricevere un’assistenza rispettosa della propria dignità e delle proprie necessità».

«La partecipazione di oltre 65 volontari da tutta la Sardegna testimonia la disponibilità delle nostre Misericordie a investire tempo ed energie nella preparazione al servizio», prosegue il Presidente. «A tutti loro va il nostro ringraziamento, così come ai docenti e alle realtà che hanno contribuito alla formazione. Un ringraziamento particolare a Cappai Massimo e all’azienda FKI per l’ospitalità e per aver messo a disposizione gli spazi necessari allo svolgimento delle attività e all’allestimento del campo base».

La due giorni si inserisce nel lavoro della Federazione per preparare i volontari e rafforzare la risposta alle emergenze, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili.