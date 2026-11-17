Venerdì 20 novembre, dalle 10, esperti e istituzioni parleranno di ricerca, nidificazione e tutela nell’area di Porto Conte e Capo Caccia.

Ci sono specie che tornano a nidificare e altre che hanno bisogno di interventi mirati per trovare luoghi sicuri. Venerdì 20 novembre, a Casa Gioiosa, il Parco di Porto Conte dedicherà una conferenza allo stato di conservazione dei rapaci e degli uccelli marini presenti nell’area protetta e nell’Area Marina Protetta Capo Caccia–Isola Piana.

L’incontro comincerà alle 10 e riunirà il presidente del Parco, Emiliano Orrù, il direttore Giulio Plastina, rappresentanti delle istituzioni, tecnici ed esperti che negli anni hanno seguito studi e monitoraggi. Tra i temi in programma c’è la presenza dell’uccello delle tempeste: secondo il Parco, a Capo Caccia si trova la seconda colonia più importante del Mediterraneo. Le ricerche hanno riguardato anche le sue rotte di foraggiamento, cioè gli spostamenti compiuti per cercare cibo.

Si parlerà inoltre del falco pescatore, per il quale il Parco segnala quattro nidi produttivi: siti in cui la nidificazione è riuscita. L’incontro affronterà anche la presenza del capovaccaio, le azioni per rafforzare la popolazione dei grifoni e gli interventi di derattizzazione nelle piccole isole, pensati per proteggere i luoghi in cui nidificano la berta maggiore e l’uccello delle tempeste.

La conferenza servirà a condividere i risultati delle attività di ricerca e tutela e a discutere i prossimi interventi. A sostenerla sono il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, la Regione Sardegna e l’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente. Tra i partner privati figurano Fondazione Gioia e Carlo, Fondazione Una, Cogedi, Acqua Uliveto–Rocchetta e UIZA, l’Unione Italiana Giardini Zoologici e Acquari.