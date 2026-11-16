Cane legato al guardrail sulla Sassari-Olbia, salvato dalla Polizia

L’animale, spaventato e con alcune escoriazioni, è stato soccorso nei pressi del bivio per Berchidda e affidato al canile L.I.D.A. di Olbia. Sono in corso gli accertamenti per risalire al proprietario e chiarire l’accaduto.
Era al centro della corsia, sulla Sassari-Olbia, con una corda spezzata al collo. Un cane di taglia media è stato soccorso nel tardo pomeriggio di domenica 15 novembre dagli agenti della Polizia Stradale, all’altezza del bivio per Berchidda, in direzione Sassari.
La pattuglia del Distaccamento di Tempio Pausania era intervenuta dopo la segnalazione di un animale in carreggiata, un pericolo per chi viaggiava sulla statale. Secondo quanto riferito dalla Polizia, il cane era visibilmente spaventato e la corda che aveva al collo sarebbe stata usata per legarlo al guardrail. Gli agenti stanno svolgendo accertamenti per risalire al proprietario e individuare eventuali responsabili: al momento non sono stati resi noti altri elementi sull’accaduto.
Nonostante il buio e il traffico intenso, gli operatori sono riusciti a mettere in sicurezza la strada e a recuperare l’animale. Il cane presentava escoriazioni che, secondo una prima valutazione, potrebbero essere compatibili con un recente investimento. Dopo l’intervento della Polizia Locale e della Compagnia Barracellare di Berchidda, è stato affidato al servizio veterinario per le prime cure e poi alla custodia del canile L.I.D.A. di Olbia.