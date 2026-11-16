Cane legato al guardrail sulla Sassari-Olbia, salvato dalla Polizia

L’animale, spaventato e con alcune escoriazioni, è stato soccorso nei pressi del bivio per Berchidda e affidato al canile L.I.D.A. di Olbia. Sono in corso gli accertamenti per risalire al proprietario e chiarire l’accaduto.

L’animale, spaventato e con alcune escoriazioni, è stato soccorso nei pressi del bivio per Berchidda e affidato al canile L.I.D.A. di Olbia. Sono in corso gli accertamenti per risalire al proprietario e chiarire l’accaduto.