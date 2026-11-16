Sassari racconta venticinque anni di arte contemporanea in Sardegna





Dal 18 novembre al 16 gennaio una mostra in tre sedi mette a confronto opere, generazioni e linguaggi diversi, dal 2000 a oggi.

Per visitare la mostra bisognerà spostarsi nel centro di Sassari. “XXI secolo. 25 anni di arte contemporanea in Sardegna” si divide infatti tra la Direzione Generale del Banco di Sardegna, la Fondazione di Sardegna e la Pinacoteca nazionale: tre sedi, ciascuna con un percorso distinto.

L’esposizione, curata da Maria Paola Dettori e Vincenzo Pattusi, riunisce opere provenienti dalle collezioni del Banco di Sardegna, della Fondazione di Sardegna, di Bibanca e della Pinacoteca. Dipinti, fotografie, installazioni e lavori sperimentali offrono uno sguardo sulla ricerca artistica nell’Isola dall’inizio degli anni Duemila. Non è una ricostruzione completa né un percorso scandito anno per anno: la selezione accosta artisti di generazioni diverse e modi differenti di interpretare il presente.

Il nucleo principale, con i maestri e alcune delle linee di ricerca sviluppate negli ultimi decenni, sarà ospitato al Banco di Sardegna. Alla Fondazione il percorso si concentra sulla fotografia e sulle installazioni; alla Pinacoteca il visitatore incontrerà temi come il ritratto, il paesaggio, la memoria e la visione. La mostra riserva inoltre attenzione alle artiste che, tra la fine del Novecento e l’inizio del nuovo secolo, hanno contribuito a cambiare il volto della cultura sarda.

L’itinerario invita così a passare da uno spazio all’altro e a guardare l’arte contemporanea da più prospettive: non soltanto come espressione del territorio, ma anche come confronto con temi e sensibilità più ampi. Il titolo indica l’arco temporale scelto; le opere, invece, costruiscono accostamenti e dialoghi senza seguire una cronologia rigida.

La mostra sarà aperta dal 18 novembre 2026 al 16 gennaio 2027. La sede del Banco di Sardegna sarà visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19, con apertura straordinaria sabato 21 novembre; resterà chiusa l’8, il 24, il 25 e il 31 dicembre, e l’1 e il 6 gennaio. La Fondazione di Sardegna aprirà dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 20. Alla Pinacoteca nazionale si potrà entrare dal martedì al sabato, dalle 9 alle 19.30, con apertura straordinaria gratuita la prima domenica del mese. L’ingresso è gratuito al Banco e alla Fondazione; alla Pinacoteca si applica il normale biglietto.