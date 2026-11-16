Batteria, condizionatore e bottiglie abbandonati a Bados: la denuncia dopo la pulizia

L’iniziativa dell’Associazione Nazionale Tutela Ecosistema ha coinvolto Codess, il Circolo Diportisti Olbiesi Acli e Spotability. L’associazione chiede più prevenzione e sanzioni per chi sporca.

Un condizionatore, una batteria d’auto, un volante e persino un gommone distrutto. Sono alcuni dei rifiuti segnalati dall’Associazione Nazionale Tutela Ecosistema dopo un’iniziativa di pulizia della spiaggia pubblica di Bados, a Olbia. Nel retrospiaggia, tra la vegetazione, i volontari hanno trovato anche numerose bottiglie di alcolici e superalcolici, lattine e contenitori di plastica.

L’associazione ha promosso la giornata coinvolgendo la cooperativa sociale Codess, il Circolo Diportisti Olbiesi Acli e Spotability. Nel bilancio diffuso al termine dell’iniziativa, parla di un risultato sul piano della partecipazione, ma segnala una situazione di degrado che, a suo giudizio, va oltre il normale uso di una spiaggia pubblica.

La pulizia ha riportato alla luce oggetti ingombranti e rifiuti lasciati anche nella vegetazione alle spalle dell’arenile. Per l’associazione, il ritrovamento mostra quanto resti da fare per diffondere il rispetto degli spazi naturali e dei beni comuni.

La strada indicata è investire nella prevenzione e nella sensibilizzazione, affiancandole a sanzioni economiche più severe per chi abbandona i rifiuti. L’associazione sostiene che le multe possano contribuire anche alla tutela ambientale e annuncia che continuerà le attività rivolte ai cittadini e alle istituzioni.