Oro d’Oliva porta l’olio del Nord Sardegna all’Ex Ma.Ter

Convegni, degustazioni e attività per le scuole hanno accompagnato la prima edizione della manifestazione sassarese.

Per tre giorni l’Ex Ma.Ter di Sassari ha ospitato produttori, tecnici, studenti e cittadini intorno a un prodotto che appartiene alla tavola, ma anche al lavoro e alla storia del territorio. La prima edizione di Oro d’Oliva ha alternato incontri sul settore oleario, degustazioni guidate e attività dedicate alla cultura dell’olio.

La manifestazione si è aperta con un confronto tra istituzioni, ricercatori ed esperti sulle condizioni e sulle prospettive della filiera, cioè l’insieme delle attività che va dalla coltivazione degli olivi alla produzione e alla vendita dell’olio. In seguito, gli spazi dell’ex mattatoio hanno accolto l’area espositiva, assaggi accompagnati da esperti, installazioni sensoriali e approfondimenti sulla memoria agricola del territorio.

Il programma ha coinvolto anche le scuole e gli appassionati di cucina. Gli incontri con gli studenti hanno portato l’attenzione sul lavoro necessario a mantenere viva la produzione olivicola. Le dimostrazioni ai fornelli hanno mostrato come le caratteristiche di un olio extravergine possano incidere anche nella cucina di tutti i giorni.

Dal bilancio diffuso dagli organizzatori emerge un obiettivo che va oltre la riuscita della prima edizione: fare di Oro d’Oliva un appuntamento stabile per Sassari e il Nord Sardegna. La manifestazione ha messo insieme promozione enogastronomica, divulgazione e racconto del paesaggio agricolo, con un tema che attraversa tutti e tre gli aspetti: la qualità dell’olio dipende anche da chi coltiva e cura gli oliveti.

È questo il punto che gli organizzatori indicano come centrale. Degustare e conoscere il prodotto non basta se, nello stesso tempo, si riducono la produzione primaria e la manutenzione delle campagne. La prospettiva è sostenere le aziende olivicole e contrastare l’abbandono degli oliveti, perché senza il lavoro nei campi la promozione rischia di restare senza ciò che dovrebbe raccontare.

L’iniziativa è stata organizzata da Confcommercio Nord Sardegna e Terservizi, con il sostegno della Camera di Commercio del Nord Sardegna, del Comune di Sassari, della Fondazione di Sardegna, dell’ITS TAGSS, di Cuore dell’Isola, dell’Accademia di Belle Arti, di Agris, di Unapol e dell’Associazione nazionale Città dell’Olio. Gli organizzatori hanno inoltre sottolineato il contributo delle associazioni agricole Coldiretti, Confagricoltura e CIA.