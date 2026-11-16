Cronaca Principio d’incendio al canile Primavera, intervento dei Vigili del fuoco 16 nov 2026 09:40 - Pasqualino Trubia Le fiamme hanno interessato un magazzino del rifugio a Santa Maria La Palma. Nessun ferito, neanche tra gli animali ospitati.Un principio d’incendio è scoppiato intorno alle 18 di domenica 15 novembre nel canile Primavera, a Santa Maria La Palma. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Alghero.All’arrivo dei pompieri, il fuoco interessava l’interno di un magazzino. La squadra ha spento il rogo e messo in sicurezza la parte coinvolta. Dalla sala operativa è stato inviato anche un mezzo di supporto.