Principio d’incendio al canile Primavera, intervento dei Vigili del fuoco

Le fiamme hanno interessato un magazzino del rifugio a Santa Maria La Palma. Nessun ferito, neanche tra gli animali ospitati.

Le fiamme hanno interessato un magazzino del rifugio a Santa Maria La Palma. Nessun ferito, neanche tra gli animali ospitati.

Un principio d’incendio è scoppiato intorno alle 18 di domenica 15 novembre nel canile Primavera, a Santa Maria La Palma. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Alghero.

Un principio d’incendio è scoppiato intorno alle 18 di domenica 15 novembre nel canile Primavera, a Santa Maria La Palma. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Alghero.