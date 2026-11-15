Gli ITS sardi a Bruxelles: «Investire nella formazione significa investire nei giovani».





Gli ITS Academy sono fondazioni che organizzano percorsi di formazione tecnica superiore, pensati per diplomati e costruiti in rapporto con le imprese. Il loro compito è insegnare competenze specialistiche utili per entrare nel mondo del lavoro. Per chi conclude le scuole superiori possono essere una strada concreta, e gratuita, per trasformare un interesse in una professione. «È stato un incontro importante perché ha messo in evidenza il valore degli ITS per le nostre imprese e, soprattutto, per i giovani – sottolinea il Direttore dell'ITS Academy TAGSS –. Per chi termina le scuole superiori questi percorsi rappresentano una grande opportunità in quanto permettono di acquisire gratuitamente competenze richieste dalle aziende e di prepararsi a svolgere una professione in linea con le proprie capacità e aspirazioni».





La discussione ha riguardato anche ciò che serve perché quei corsi possano continuare a funzionare. Negli ultimi anni le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il PNRR, hanno contribuito a realizzare laboratori, acquistare attrezzature e aumentare i posti disponibili. Sono investimenti che hanno ampliato le possibilità degli istituti. La questione, emersa a Bruxelles, è come dare continuità a quel lavoro. Guido Torrielli ha richiamato la necessità di finanziamenti dedicati, anche attraverso il Fondo Sociale Europeo, così che le fondazioni possano programmare le attività e sostenere gli investimenti nel tempo. Per gli studenti, la stabilità delle risorse riguarda aspetti molto pratici: corsi che partono, laboratori attrezzati, docenti e opportunità di tirocinio. «In un momento in cui una parte importante delle risorse viene destinata ad altri settori, come quello della difesa, è fondamentale non trascurare la formazione – prosegue il Direttore –. Investire negli ITS significa sostenere la crescita delle aziende e dare ai nostri studenti quegli strumenti necessari per costruire il proprio futuro professionale». A Bruxelles si è parlato anche di possibili collaborazioni con Paesi come Argentina ed Egitto e con altre realtà africane. L’idea è condividere esperienze e sviluppare percorsi capaci di rispondere alle esigenze dei territori coinvolti e delle imprese italiane. Si tratta di prospettive discusse nell’incontro, non di accordi già definiti. «È stata una giornata di confronto molto positiva durante la quale abbiamo riscontrato grande attenzione da parte delle istituzioni europee – aggiunge il Direttore –. L'apertura verso altri Paesi rappresenta un'occasione per far conoscere il nostro modello, creare nuove collaborazioni e ampliare le prospettive professionali dei giovani». Per la Sardegna, la presenza al Parlamento europeo porta dunque al centro una questione che riguarda da vicino ragazzi, famiglie e imprese dell’Isola: fare in modo che la scelta dopo il diploma non sia un salto nel buio, ma un percorso di formazione collegato a competenze e professioni.

All’incontro dell’11 novembre al Parlamento europeo erano presenti Sabrina Serra e Ottavio Sanna. Sul tavolo il futuro dei percorsi tecnici, le risorse per i laboratori e le possibili collaborazioni internazionali. Un diploma apre una porta. Poi, spesso, resta da capire quale. A Bruxelles, l’11 novembre, gli ITS Academy della Sardegna hanno partecipato a un confronto che partiva proprio da qui: come preparare i giovani alle professioni richieste dalle imprese, senza lasciare che la formazione finisca dove comincia il lavoro. L’occasione era l’incontro «I T4lenti del Fut2ro», dedicato alla filiera tecnologico-professionale e alla riforma 4+2. A rappresentare la Sardegna c’erano Sabrina Serra, presidente dell’ITS Academy TAC e dell’Associazione degli ITS della Sardegna, e Ottavio Sanna, direttore dell’ITS Academy TAGSS, attiva nel settore agroalimentare. Tra i partecipanti anche il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna e Guido Torrielli, presidente di Rete ITS Italy.