Capodanno ad Alghero, T Project Group propone un incontro entro 48 ore





Nel progetto per la Banchina Dogana c’erano una rosa dei venti sospesa sopra il palco e il conto alla rovescia nelle lingue della Sardegna. Le imprese che avevano immaginato così il Capodanno di Alghero propongono ora di incontrare entro 48 ore Fondazione Alghero, Comune e Regione. Vogliono illustrare il lavoro già fatto, dagli accessi al palco alla diretta televisiva, perché possa tornare utile qualunque sia la formula scelta per il 31 dicembre.





È la proposta di T Project Group Srl, capofila del raggruppamento che ha presentato l’unica offerta. La nota del 13 novembre risponde agli articoli pubblicati il giorno prima da L’Unione Sarda, Alghero Eco e Gazzetta Sarda. Con T Project Group si erano presentate Chocolat Pubblicità per gli allestimenti, EMG Italy (Gravity Media) per la produzione televisiva e CN Media (Radio Kiss Kiss) per la parte radiofonica. Lorenzo Venuto, amministratore unico di T Project Group, dichiara nella nota: «Abbiamo partecipato a questa gara perché crediamo nel Cap d’Any e in quello che rappresenta per Alghero e per la Sardegna. Con noi c’erano una radio nazionale, uno dei principali gruppi europei di produzione televisiva e una società specializzata in palchi e grandi allestimenti: un gruppo che, in buona parte, ha già lavorato insieme su eventi di piazza di livello nazionale. Siamo rimasti a 1,24 punti dalla soglia. Rispettiamo la valutazione della Commissione e chiediamo soltanto di poterla leggere per intero. Ma oggi la priorità è un’altra: che Alghero abbia il suo Capodanno. Le nostre squadre, i nostri mezzi e il lavoro già fatto sono a disposizione della città.» «Non una gara deserta, ma un’offerta rimasta a 1,24 punti dalla soglia. Siamo pronti a lavorare per la città». Così la cordata titola la sua replica.





L’offerta era arrivata entro il 15 ottobre e il raggruppamento, dopo aver integrato la documentazione amministrativa, era stato ammesso alla valutazione del progetto il 29. La determinazione comunale n. 3465 del 10 novembre usa l’espressione «gara deserta» per l’esito successivo: esclusa l’unica offerta, il servizio non è stato affidato. La proposta ha ottenuto 33,76 punti su 80. Ne servivano almeno 35 per passare all’esame del prezzo. L’esclusione è arrivata in questa fase, dopo l’ammissione del concorrente. In base al disciplinare, il documento che fissa le regole della gara, la commissione non ha aperto la busta economica. Sul prezzo, dunque, non c’è stata una valutazione di gara.





Nel verbale del 4 novembre la commissione riconosce che le dimensioni del palco erano indicate, ma giudica troppo preliminari gli elaborati per verificare la fattibilità dell’allestimento. Tra i rilievi ci sono il tipo di struttura, le rampe per scaricare i materiali e i percorsi del pubblico. Le imprese ricordano che la relazione di gara non poteva superare le 30 facciate e sostengono che i dettagli del montaggio e degli accessi sarebbero stati sviluppati dopo l’affidamento. A loro giudizio si potevano chiedere chiarimenti sul progetto già presentato. Le regole della gara lo consentivano a condizione di lasciare intatta l’offerta.





Nel verbale del 5 novembre la commissione spiega perché non li ha chiesti: a suo giudizio, per colmare le lacune sarebbe stato necessario modificare la proposta. La gara comprendeva l’organizzazione dello spettacolo e la produzione della diretta nazionale, con Alghero come piazza principale. Il provvedimento ha rimesso gli atti a Pierpaolo Sanna, responsabile del progetto per la Fondazione. La cordata offre di mostrare la propria relazione tecnica e conferma la disponibilità di allestimenti, mezzi per la diretta e personale. L’incontro resta una proposta delle imprese. La scelta su come organizzare la serata spetta alle istituzioni.

La cordata esclusa dalla gara chiede di consultare tutti gli atti e si dice pronta a mettere a disposizione il progetto e i mezzi per la serata del 31 dicembre.