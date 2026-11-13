Cronaca E-Distribuzione inaugura il Centro di Formazione e Addestramento Operativo della Sardegna

Quartucciu (CA), 13 novembre 2026 – E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha inaugurato il nuovo Centro di Formazione e Addestramento (CFA) con una cerimonia dove, oltre alle maggiori cariche della Società, hanno partecipato numerosi stakeholders e figure istituzionali. E’ un rinnovato spazio dedicato alla formazione e all’addestramento del personale con cui si rafforza ulteriormente la rete formativa della Società costituita dai Centri di Formazione e Addestramento (CFA) e dalle Aree di Addestramento Decentralizzate distribuite sul territorio, che operano in sinergia per rendere la formazione sempre più vicina ai luoghi di lavoro, ai contesti operativi e integrata nel tessuto locale. Le attività di implementazione del Centro hanno riguardato, in particolare, la realizzazione di 3 nuove sale interne e di uno spazio esterno dedicati alla formazione e addestramento, con un aumento complessivo della capienza ricettiva del 62%. Il CFA di Quartucciu e delle strutture didattiche dislocate nel territorio, nascono e con l’obiettivo di accompagnare l’evoluzione delle competenze professionali e dei modelli organizzativi, rafforzando le opportunità di addestramento sul territorio e contribuendo al consolidamento di una cultura della sicurezza e della prevenzione sempre più condivisa.



Con questa nuova struttura, E-Distribuzione aggiunge un ulteriore tassello per rafforzare la cultura della sicurezza, sviluppare le competenze professionali e rendere la formazione sempre più vicina ai luoghi di lavoro, mettendo al centro persone, competenze e sicurezza. I Centri di Formazione e Addestramento rappresentano poli di riferimento per lo sviluppo e il consolidamento delle competenze del personale tecnico. Sono dedicati all’addestramento pratico, alla formazione teorica, alla sostenibilità e alla sensibilizzazione sui temi della sicurezza, anche nell’ambito delle attività rivolte alle imprese, all’interno di contesti sicuri, strutturati e integrati nel territorio. Attualmente la rete a livello nazionale comprende 11 CFA in esercizio, oltre 2 in costruzione e 2 in progettazione che saranno completati nei prossimi mesi. L’inaugurazione ha suscitato grande interesse e al taglio del nastro erano presenti il Comandante del Corpo Forestale Gianluca Cocco, Antonio Usai per la Protezione Civile, Michele Corona per il Comando Regionale dei Vigili del Fuoco, Pietro Sechi per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Ispettorato di Area Metropolitana di Cagliari – Oristano, Stefania Morrone e Simona Murgia per l’INAIL - Direzione Regionale Sardegna, il Direttore Generale di Confindustria Sardegna Andrea Porcu Presidente Albero Cellino e il Prof. Fabrizio Pilo dell’Università di Cagliari. Nel pomeriggio della stessa giornata, è stato realizzato inoltre un seminario sul Rischio elettrico, organizzato in collaborazione con UNAE Sardegna, l’Istituto Nazionale di Qualificazione delle Imprese di installazione di impianti.