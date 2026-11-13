Cronaca Villacidro su Rai 3, «O Anche No» racconta il turismo accessibile nel sud della Sardegna

Domenica 15 novembre alle 10.15 circa, il programma di Paola Severini Melograni fa tappa a Villacidro per raccontare i servizi e le esperienze pensati anche per i visitatori con disabilità. Come si rende un territorio più accogliente per chi viaggia con una disabilità? Domenica 15 novembre «O Anche No. La ricchezza dell’unicità» fa tappa a Villacidro, nel sud della Sardegna, per raccontare l’impegno del territorio sul fronte dell’accessibilità turistica. Il programma di Rai 3, dedicato all’inclusione sociale, alla disabilità e ai diritti fondamentali, va in onda alle 10.15 circa, con replica nella notte di lunedì all’1.15 circa. Il servizio racconta il lavoro per ampliare le possibilità di visita e partecipazione a Villacidro, attraverso servizi ed esperienze pensati anche per i turisti con disabilità.



A San Donato Milanese, Paola Severini Melograni incontra ASSIA, associazione che gestisce servizi socioeducativi per persone con disabilità. Antonio e Arianna Guagliardi raccontano i percorsi di autonomia e crescita, dai laboratori alle uscite fino all’inserimento lavorativo, e il ruolo attivo delle famiglie nel progetto di vita dei figli. Il campione paralimpico Simone Barlaam e Antonio Lembo presentano «Incontriamoci all’Arrivo», la camminata inclusiva che riunisce persone, paesi, associazioni e istituzioni. A Firenze, Mario Acampa visita «Ritmi Infiniti», la mostra dedicata all’Art Brut allestita a Palazzo Bastogi. In esposizione le opere degli artisti de La Nuova Tinaia di Firenze e di Blu Cammello di Livorno, due atelier storici legati ai percorsi di salute mentale e riconosciuti a livello internazionale. Il servizio racconta una creatività libera dalle convenzioni accademiche e il suo ruolo nel superare pregiudizi e stigma. A Milano, il programma segue il Festival delle Associazioni «La ricchezza dell’unicità», promosso da Nessuno è Escluso. Circa venti associazioni condividono esperienze e testimonianze in due giornate di incontri, sport, musica e cultura, aperte alla partecipazione di persone con e senza disabilità, famiglie e cittadini. Tornano le rubriche «Vedere Oltre» a cura di Daniele Cassioli, «In forma con Ivan Cottini», «La posta del cuore» di Daniela Iannone, «I Disegni di Stefano Disegni» e la musica dei Ladri di Carrozzelle. «O Anche No» è un format di Paola Severini Melograni, scritto con Eugenio Giannetta, Giulia Sarlo e Valeria Zanatta, con la regia di Andrea Campisi e la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità. Tutte le puntate e le stagioni precedenti sono disponibili su RaiPlay nelle sezioni «O Anche No» e «O Anche No Estate». Su Facebook è attivo il gruppo «Gli Amici di O Anche No».