Cronaca A Sassari screening gratuito per la Giornata mondiale del diabete

Sabato 14 novembre, dalle 9 alle 13, alla Galleria Tanit controlli glicemici e informazioni per gli adulti. L’iniziativa è promossa dal Lions Club Sassari Host con la ASL, la Croce Rossa e il Progetto Serena. Un controllo, qualche domanda e - se serve - l’indicazione di rivolgersi a uno specialista. Sabato 14 novembre, in occasione della Giornata mondiale del diabete, alla Galleria Tanit di Sassari sarà possibile partecipare gratuitamente a una mattinata dedicata alla prevenzione.



L’iniziativa del Lions Club Sassari Host si svolgerà al primo piano del centro commerciale, dalle 9 alle 13. Collaborano la ASL di Sassari, attraverso la Struttura semplice di Diabetologia rappresentata dal dottor Adolfo Pacifico, la Croce Rossa Italiana con le Crocerossine e i responsabili cinofili del Progetto Serena. Medici volontari del Lions Club e altri professionisti sanitari offriranno agli adulti uno screening glicemico, accompagnato da un questionario sui principali fattori di rischio. Lo screening è un controllo preliminare: può aiutare a individuare situazioni da approfondire, ma non sostituisce una diagnosi medica. Chi avrà bisogno di ulteriori verifiche sarà indirizzato agli specialisti.



Il diabete può restare a lungo senza sintomi evidenti. Per questo l’iniziativa punta a far conoscere i fattori di rischio e a ricordare l’importanza dei controlli periodici. L’Organizzazione mondiale della sanità stima che oltre il 95% delle persone con diabete abbia la forma di tipo 2. who.int «La prevenzione è uno strumento fondamentale per tutelare la salute delle persone e migliorare la qualità della vita - sottolinea la Presidente del Lions Club Sassari Host, Ignazia Fresu -. Il diabete è una patologia che spesso può svilupparsi a lungo senza manifestare sintomi evidenti. Per questo motivo, informare i cittadini, promuovere controlli periodici e favorire la diagnosi precoce significa contribuire concretamente alla tutela della salute individuale e collettiva.



Come Lions, riteniamo che il nostro ruolo non debba limitarsi alla sensibilizzazione, ma debba tradursi in iniziative concrete a favore del territorio. La collaborazione tra associazioni, istituzioni sanitarie e volontariato rappresenta un valore importante e dimostra quanto sia possibile fare quando si lavora insieme per il bene della comunità». La mattinata è aperta alla popolazione adulta. Per chi desidera partecipare, l’appuntamento è alla Galleria Tanit, sabato 14 novembre, tra le 9 e le 13.