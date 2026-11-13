Cronaca Riparare invece di ricomprare: cosa cambia con il nuovo diritto alla riparazione

Dal 22 ottobre è in vigore il decreto italiano che recepisce la direttiva europea. L’obbligo riguarda soltanto i prodotti per cui le norme UE prevedono requisiti di riparabilità. In Sardegna, secondo Confartigianato, viene rifiutato un preventivo su quattro. Un guasto fuori garanzia non dovrà più significare, per forza, che l’unica soluzione è comprare un apparecchio nuovo. Ma il nuovo diritto alla riparazione non rende gratuiti tutti gli interventi e non riguarda indistintamente ogni prodotto: le regole valgono per i beni e nei limiti stabiliti dalla normativa europea. In Italia il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 176, che recepisce la direttiva UE 2024/1799, è in vigore dal 22 ottobre. Per i prodotti coperti da specifici requisiti europei di riparabilità, il fabbricante è tenuto a riparare il bene quando l’intervento è possibile, anche dopo la garanzia legale. Il prezzo deve essere ragionevole e i tempi congrui.



Tra gli esempi ci sono lavatrici, frigoriferi, aspirapolvere, televisori, smartphone e tablet. Per chi chiede un intervento, la norma prevede anche un modulo europeo con le informazioni essenziali: chi eseguirà la riparazione, quanto costerà e in quanto tempo sarà completata. Il riparatore può fornirlo gratuitamente; se per formulare la proposta è necessaria una diagnosi a pagamento, il costo va comunicato prima. Le condizioni indicate nel modulo restano valide per almeno 30 giorni. Se, invece, un prodotto difettoso è ancora coperto dalla garanzia legale e il consumatore sceglie la riparazione al posto della sostituzione, il periodo di responsabilità del venditore si allunga di 12 mesi. La legge punta inoltre ad allargare le possibilità di scelta, limitando gli ostacoli ingiustificati all’uso di ricambi compatibili e al lavoro dei riparatori indipendenti, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza. È prevista anche una piattaforma europea per facilitare l’incontro tra chi cerca un intervento e i professionisti che lo offrono.



Secondo una rilevazione di Confartigianato Sardegna, nell’Isola viene rifiutato il 25 per cento dei preventivi, spesso perché il costo del ricambio e della manodopera rende preferibile l’acquisto di un prodotto nuovo. E il lavoro del tecnico comincia già con la diagnosi: anche quando il cliente rinuncia, restano il tempo impiegato, gli spostamenti e le spese di gestione. Per questo l’associazione chiede ricambi a prezzi trasparenti, un compenso adeguato per gli interventi in garanzia e incentivi per le riparazioni fuori garanzia. Elisa Sedda, presidente di Confartigianato Oristano e imprenditrice del settore, sintetizza la preoccupazione per le imprese: «Fondamentale garantire la sostenibilità economica dell’intera filiera, compresi i centri assistenza autorizzati». La nuova norma apre dunque una strada, ma non decide da sola quale scelta convenga davanti a un elettrodomestico guasto. Per le famiglie conteranno il prezzo e i tempi dell’intervento; per i riparatori, la possibilità di lavorare con ricambi accessibili e compensi che coprano i costi.