Cronaca Santa Teresa, fucile nascosto durante un controllo di caccia: sequestro convalidato

Secondo la ricostruzione della Stazione forestale di Palau, un uomo avrebbe detto di non avere l’autorizzazione per partecipare alla battuta e di aver nascosto l’arma per evitare il controllo. Ritirati cautelarmente anche quattro fucili e una pistola. Un controllo venatorio nelle campagne di Santa Teresa di Gallura ha portato al ritrovamento di un fucile calibro 12 nascosto tra la vegetazione.



L’episodio risale a domenica 8 novembre, durante una battuta di caccia al cinghiale alla quale partecipava un gruppo di persone. Gli agenti della Stazione forestale e di vigilanza ambientale di Palau hanno concentrato l’attenzione su un uomo che appariva disarmato. Secondo quanto riferito dagli stessi agenti, l’uomo avrebbe dichiarato di essere privo dell’autorizzazione necessaria per l’attività venatoria. Poco distante è stato trovato il fucile, che l’uomo avrebbe riconosciuto come proprio, ammettendo di averlo nascosto per sottrarlo al controllo. L’arma è stata sottoposta a sequestro probatorio, cioè acquisita nell’ambito degli accertamenti, e il provvedimento è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.



La convalida riguarda il sequestro: non equivale a una condanna né definisce le eventuali responsabilità dell’uomo. La nota riferisce inoltre che, in via cautelare, sono stati ritirati il libretto personale per il porto di fucile e altre armi che l’uomo deteneva in casa: quattro fucili e una pistola. Il comunicato richiama l’articolo 39 del TULPS, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che prevede nei casi d’urgenza il ritiro cautelare delle armi da parte degli agenti, con comunicazione al prefetto. Gli atti sono stati trasmessi all’autorità giudiziaria. La nota non specifica quali contestazioni siano state eventualmente formalizzate né riferisce ulteriori sviluppi del procedimento.