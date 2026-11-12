Olbia, 2,32 g/l all’alcoltest: denunciato il conducente di un autoarticolato





Gli agenti lo hanno sequestrato e hanno completato gli adempimenti con l’autorità giudiziaria. Il sequestro è una misura temporanea: gli elementi sono rimasti sotto custodia durante le procedure. Una volta ottenuti i provvedimenti necessari, la Polizia ha coinvolto il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna. La collaborazione ha permesso di riportare il materiale nell’area indicata come luogo di provenienza. La nota parla di “elementi lapidei”, cioè elementi in pietra, ma non ne precisa la natura né indica se abbiano un valore storico o archeologico. Non riferisce inoltre se al conducente siano state contestate violazioni o se siano stati adottati altri provvedimenti.

Erano stati trovati nel bagagliaio di un’auto al porto di Porto Torres. Secondo la Polizia, il conducente avrebbe dichiarato di averli prelevati dalla costa. Quindici elementi in pietra, di diverse dimensioni, sono stati trovati nel bagagliaio di un’auto al porto di Porto Torres e poi ricollocati sul litorale di Santa Maria Navarrese. È il percorso ricostruito dalla Polizia di Stato, intervenuta dopo la segnalazione delle guardie giurate in servizio nello scalo. Secondo il comunicato, il conducente aveva riferito di aver prelevato il materiale lungo quella costa.