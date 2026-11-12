Olbia, 2,32 g/l all’alcoltest: denunciato il conducente di un autoarticolato





L’episodio risale alla tarda serata del 3 novembre. La pattuglia del Distaccamento della Polizia Stradale di Siniscola, impegnata in un servizio di vigilanza, ha fermato un autoarticolato: il termine indica un camion composto da motrice e semirimorchio. Il conducente è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania e la patente gli è stata ritirata. Il dato va letto anche alla luce del mezzo guidato. Per chi conduce un autoarticolato il Codice della strada prevede il cosiddetto tasso zero: la soglia ordinaria di 0,5 g/l non si applica. In altre parole, per questa categoria non è ammessa la presenza di alcol alla guida. La denuncia segnala il caso all’autorità giudiziaria, ma non è una condanna. La responsabilità del conducente dovrà essere accertata nel procedimento. Il comunicato della Polizia non riporta la sua versione dei fatti.

Il controllo è avvenuto sulla statale 729, nella tarda serata del 3 novembre. Per chi guida un autoarticolato la soglia prevista dal Codice della strada è zero; la patente è stata ritirata. Un camion fermato per un controllo sulla statale 729, nel territorio di Olbia. Al volante, secondo la Polizia, un uomo che appariva in forte stato di alterazione. L’alcoltest avrebbe rilevato un tasso di 2,32 grammi per litro (g/l), cioè la quantità di alcol riferita a un litro di sangue.