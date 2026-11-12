Capodanno ad Alghero, gara deserta: perché è stata esclusa l’unica offerta





La determinazione n. 3465 del 10 novembre 2026 della segretaria generale Debora Rita Fonnesu formalizza l’esclusione dell’unico raggruppamento, guidato da T Project Group Srl. Il punteggio tecnico verbalizzato è 33,76 su 80, sotto i 35 richiesti dal disciplinare per proseguire nella gara. L’appalto per la «Notte di San Silvestro 2026 / Capodanno in Sardegna» riuniva in un unico servizio il cast, gli allestimenti, la comunicazione e la produzione televisiva. La Regione aveva scelto Alghero come piazza principale della diretta nazionale, con possibili collegamenti con altri centri dell’isola. L’ufficio gare del Comune gestiva la procedura per conto della Fondazione Alghero. L’unica offerta era arrivata entro il 15 ottobre e il raggruppamento era stato ammesso il 29, dopo aver integrato la documentazione amministrativa.





Nel verbale del 4 novembre la commissione giudica gli elaborati ancora troppo preliminari per verificare la fattibilità dell’allestimento sulla Banchina Dogana. Segnala differenze tra la relazione e i disegni, indicazioni mancanti sugli accessi al palco e sulle rampe di scarico. Per le aree complementari mancavano, secondo i commissari, planimetrie sufficienti a verificare la posizione degli schermi e delle torri audio e a capire come il pubblico sarebbe entrato e uscito. I punteggi bassi hanno riguardato anche lo spettacolo e la sua diffusione. Sommando le singole voci della griglia si leggono 2,30 punti su 23 per la qualità editoriale, artistica e televisiva, 1,80 su 18 per la capacità di raggiungere il pubblico e diffondere l’evento e 1,36 su 17 per l’organizzazione dell’area e della produzione.





La commissione ha comunicato l’esito il 5 novembre. Nel verbale conclusivo spiega di non aver chiesto chiarimenti sul progetto perché, a suo giudizio, colmare quelle lacune avrebbe richiesto di modificare l’offerta. Il 10 novembre Pierpaolo Sanna, responsabile del progetto per la Fondazione, ha condiviso le valutazioni e l’esclusione nella relazione poi richiamata dalla determinazione. La dotazione indicata per l’intero progetto era di 3,5 milioni di euro: tre milioni dalla Regione e 500 mila dal Comune. Alcune attività, come il presidio dell’area, il transennamento e i servizi sanitari e antincendio di competenza, restavano a carico della Fondazione e fuori dall’appalto. La base di gara era di 1.992.486,87 euro, Iva esclusa, compresi 14.700 euro di oneri per la sicurezza sui quali non si poteva offrire un ribasso. Il valore stimato dell’appalto, comprese le opzioni per collegarsi con un massimo di cinque altre piazze sarde, arrivava a 2,5 milioni al netto dell’Iva. La decisione a contrarre n. 245 del 28 settembre chiarisce la cifra di 3,1 milioni: è il quadro economico della gara, che comprende anche 550 mila euro di Iva e 50 mila euro di incentivi per le attività tecniche. La determinazione dispone che gli atti tornino al responsabile del progetto. Si chiude questa procedura, senza che il provvedimento cancelli la manifestazione. Restano da chiarire la formula per la serata del 31 dicembre e il seguito del progetto della diretta nazionale.

Nei verbali i rilievi sul palco e sulla platea della Banchina Dogana, oltre ai punteggi sulla proposta artistica e televisiva. Gli atti tornano al responsabile del progetto. Nella proposta erano indicate le dimensioni del palco. Per i commissari, restava da capire che struttura avrebbe avuto e da dove sarebbero passati tecnici e materiali. È uno dei rilievi nei verbali della gara per il Capodanno di Alghero, chiusa senza aggiudicazione.