Nuoro, arresti domiciliari per l’uomo indagato dopo lo scontro con l’auto dei Carabinieri





L’inseguimento sarebbe proseguito fino al quartiere di Preda e’ Istrada. Raggiunto dalla pattuglia e rimasto bloccato in curva, il conducente avrebbe inserito la retromarcia e urtato l’auto di servizio. I Carabinieri riferiscono che l’impatto danneggiò gravemente il mezzo e ferì i due militari. L’uomo sarebbe poi riuscito ad allontanarsi. Le successive ricerche avrebbero permesso di individuare il fuoristrada sulla provinciale 38. Alla vista di un’auto civetta — un veicolo non riconoscibile come pattuglia — il conducente avrebbe ignorato un nuovo alt e dato inizio a un secondo inseguimento. Secondo il comunicato, la corsa sarebbe proseguita per diversi chilometri, con punte di 120 chilometri orari, prima che i militari perdessero nuovamente le sue tracce. Gli arresti domiciliari sono una misura cautelare: limitano la libertà prima del processo, ma non equivalgono a una condanna. La nota dei Carabinieri collega la decisione alla gravità dei fatti contestati e al rischio che possano ripetersi. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari: l’indagato è presunto innocente e la sua responsabilità dovrà essere accertata nel corso del procedimento.

I fatti risalgono al 23 agosto, durante Su Redentore. Secondo l’Arma, l’uomo avrebbe forzato una sbarra dell’ospedale e urtato una pattuglia; poi ci sarebbe stato un secondo inseguimento, con punte di 120 chilometri orari. I Carabinieri hanno eseguito a Nuoro un’ordinanza di arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un uomo nuorese. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Nuoro. L’uomo è indagato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni personali aggravate dalla fuga. La vicenda risale al 23 agosto, durante i festeggiamenti di Su Redentore. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, i militari della Radiomobile erano intervenuti nei parcheggi del pronto soccorso dell’ospedale San Francesco, chiamati dal personale di vigilanza. Lì avrebbero individuato un fuoristrada e intimato al conducente di fermarsi. L’uomo avrebbe invece accelerato, travolgendo la sbarra automatica in uscita e allontanandosi verso le vie del centro.