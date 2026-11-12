Gergei, nove ovini macellati trovati in un’auto: due persone deferite





I rilievi, riferisce il comunicato, avrebbero indicato che gli animali erano stati macellati poco prima, all’interno della struttura e senza i requisiti igienico-sanitari prescritti. Sempre secondo quanto ricostruito nelle prime fasi degli accertamenti, l’allevatore avrebbe ceduto la carne per 720 euro. È un elemento riferito dai Carabinieri: il comunicato non riporta la versione dei due uomini né precisa se la carne sia stata consumata. I reati ipotizzati comprendono l’uccisione di animali, la macellazione clandestina, il commercio di sostanze alimentari nocive e la gestione illecita di rifiuti. Sono contestazioni formulate, precisa l’Arma, a vario titolo e in concorso: le responsabilità e il ruolo attribuito a ciascuno dovranno essere accertati nel procedimento. “Deferiti in stato di libertà” significa che i due sono stati segnalati all’autorità giudiziaria senza essere arrestati. Informata dalla Stazione di Laconi, l’autorità giudiziaria ha disposto la distruzione degli animali, riferisce il comunicato, per tutelare la salute pubblica. L’indagine è nella fase preliminare. I due uomini sono presunti innocenti e potranno essere considerati colpevoli soltanto dopo un’eventuale sentenza definitiva di condanna.

Secondo i Carabinieri, l’abbattimento sarebbe avvenuto in un ovile senza le condizioni igienico-sanitarie previste. La carne sarebbe stata venduta per 720 euro; gli animali sono stati distrutti. Nove ovini già macellati, chiusi in buste di nylon, dentro un’automobile parcheggiata vicino a un ovile. È quanto i Carabinieri riferiscono di aver trovato il 1° novembre a Gergei. Il controllo, condotto dai militari della Stazione di Laconi insieme all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Isili, ha portato a un’indagine conclusa con il deferimento di due uomini all’autorità giudiziaria. Secondo la ricostruzione dell’Arma, l’auto, una Peugeot, era in uso a uno dei due; l’ovile era invece riconducibile all’altro. I militari hanno chiesto l’intervento del servizio veterinario dell’Azienda sanitaria locale (ASL) di Oristano.