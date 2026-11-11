Carte d’identità elettroniche senza microchip, quattro persone denunciate in Ogliastra





Quattro carte d’identità elettroniche con il microchip asportato sono state individuate dai Carabinieri durante controlli stradali in Ogliastra: due a Escalaplano, una a Jerzu e una a Lanusei.

Secondo quanto riferito dal Comando provinciale di Nuoro, i documenti sarebbero stati presentati durante normali posti di controllo. Per i quattro possessori è stata formulata l’ipotesi di falso materiale commesso da privato, cioè l’alterazione di un documento da parte di una persona che non agisce in qualità di pubblico ufficiale. Sono stati segnalati alle Procure di Cagliari e Lanusei senza essere arrestati.

Gli accertamenti, condotti sotto la direzione delle due Procure, dovranno chiarire le circostanze e le ragioni dell’alterazione. Il procedimento è alle indagini preliminari: le persone segnalate sono da considerarsi innocenti fino a un’eventuale condanna definitiva.