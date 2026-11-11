Bosa, donna minacciata con un coltello: arrestato un diciottenne





Una donna sarebbe stata minacciata per strada e costretta a consegnare la borsa. I Carabinieri della Compagnia di Macomer hanno arrestato a Bosa un diciottenne con l’ipotesi di tentata rapina aggravata.

Secondo la ricostruzione diffusa dall’Arma, il giovane avrebbe atteso la donna in viale Giovanni XXIII con il volto coperto da un passamontagna e le avrebbe intimato di dargli la borsa. Al suo rifiuto, le avrebbe puntato un coltello alla gola. Un militare dell’Esercito, libero dal servizio e presente poco distante, sarebbe intervenuto; il giovane si sarebbe allontanato a piedi.

Il militare ha avvisato i Carabinieri, fornendo una descrizione del sospettato e indicando la direzione di fuga. I militari di Bosa lo hanno rintracciato su un autobus di linea appena partito da piazza Zanetti. Durante la perquisizione, riferisce il comunicato, sono stati trovati tre coltelli a serramanico e un passamontagna nero. I Carabinieri dichiarano inoltre di aver ascoltato i testimoni e acquisito le immagini delle telecamere.

La nota parla di arresto in flagranza e di procedimento ancora nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità del giovane dovrà essere accertata in sede giudiziaria.