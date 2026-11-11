Cronaca Macomer, spariscono 360 euro dal portafoglio: ventenne arrestato dopo una lite in caserma

Una partita in televisione, una serata tra amici e 360 euro che, secondo una denuncia, sarebbero spariti da un portafoglio lasciato sul tavolo. La vicenda, ricostruita dai Carabinieri di Macomer, si è conclusa con l’arresto di un ventenne, al quale vengono contestati il furto aggravato e la resistenza a pubblico ufficiale. Stando alla nota dell’Arma, il giovane avrebbe preso il denaro durante un momento di distrazione di uno dei due amici con cui stava guardando la partita. Quando la somma è stata notata mancante, tra i presenti è nata una discussione, poi proseguita all’esterno dell’abitazione.



I due sono arrivati in caserma per riferire le rispettive versioni. Secondo i Carabinieri, mentre la persona che aveva denunciato il furto stava uscendo, il ventenne avrebbe tentato di aggredirla. I militari hanno evitato il contatto; il giovane avrebbe poi minacciato e spintonato uno di loro. L’arresto è scattato per resistenza a pubblico ufficiale. I 360 euro, riferisce l’Arma, sono stati recuperati durante una perquisizione. Il giudice ha convalidato l’arresto nella mattinata successiva. Il procedimento resta nella fase delle indagini preliminari: le accuse dovranno essere vagliate nel corso del processo.