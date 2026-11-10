Cronaca Take Care, l’Aou di Cagliari porta la prevenzione più vicino ai cittadini

Nel 2027 sono previsti incontri e consulti con gli specialisti dell’Azienda. Il primo, secondo il comunicato dell’Aou, è dedicato all’idrosadenite suppurativa e si terrà venerdì 13 novembre al San Giovanni di Dio. La prevenzione comincia anche da una domanda fatta al momento giusto e a un medico competente. Con questo obiettivo l’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari lancia “Take Care, la prevenzione con l’Aou di Cagliari”: un programma di incontri informativi e consulti che, nel corso del 2027, coinvolgerà i professionisti del Policlinico Duilio Casula e dell’ospedale San Giovanni di Dio. Il progetto è patrocinato dall’assessorato regionale della Sanità.



«È un’iniziativa strutturata sulla prevenzione – spiega il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, Vincenzo Serra – che ha l’obiettivo di garantire ai nostri concittadini un’informazione adeguata per poter scegliere autonomamente e consapevolmente come prendersi cura della propria salute». Il primo appuntamento indicato dall’Aou è fissato per venerdì 13 novembre, dalle 14 alle 19, al San Giovanni di Dio. Il pomeriggio sarà dedicato all’idrosadenite suppurativa, una malattia infiammatoria cronica della pelle che può provocare noduli o cisti ricorrenti, soprattutto in zone come ascelle, inguine e area perianale. Non è contagiosa e non dipende da una scarsa igiene. Poiché manifestazioni simili possono avere cause diverse, spetta allo specialista valutare il singolo caso: un consulto informativo non equivale da solo a una diagnosi.



L’Aou annuncia consulti gratuiti su prenotazione, con accesso dal vicoletto di via Ospedale 46. Per chiedere un appuntamento, il comunicato indica il pre-screening sul sito della Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse (SIDeMaST) oppure il numero verde 800 893 512, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 15. La campagna offre informazioni sulla malattia e un confronto con dermatologi; il pre-screening online non sostituisce la consulenza specialistica.