Cronaca Cabras corre nel Sinis: il 29 novembre debutta la Sinis Run

Tre prove, dalla gara competitiva alla camminata: partenza e arrivo in piazza Stagno. Il percorso dei 10 chilometri raggiungerà Torre Grande, tra laguna e mare. Per una mattina le strade del Sinis saranno dei corridori e dei camminatori. Domenica 29 novembre Cabras ospiterà la prima edizione della Sinis Run – In movimento per la vita, manifestazione organizzata dal comitato provinciale ENDAS di Oristano. Il tracciato dei 10 chilometri partirà dal paese, raggiungerà Torre Grande e farà ritorno a Cabras: un percorso pianeggiante, su strada asfaltata, con lo stagno da una parte e il mare dall’altra. Comune di Cabras La giornata propone tre modi per partecipare. La prova competitiva di 10 chilometri è inserita nel calendario nazionale ENDAS e riservata ai tesserati dell’ente, con cronometraggio e classifica. Ci sarà poi la 10 chilometri non competitiva, aperta a tutti e senza graduatoria, e una camminata di 5 chilometri a passo libero, pensata per famiglie, scuole e gruppi sportivi. Comune di Cabras Il ritrovo è fissato dalle 8 in piazza Stagno, dove si troveranno anche partenza, arrivo e villaggio della manifestazione. Il via è previsto alle 9.



Per tutta la mattina sono annunciati ristori, stand e premiazioni. Le iscrizioni si effettuano online su sinisrun.it, dove sono disponibili regolamento, quote e percorsi; i posti sono limitati. Comune di Cabras «Portare una gara nazionale a Cabras e Torre Grande significa far vedere il Sinis e l'oristanese a chi arriva da fuori in un periodo dell'anno in cui nessuno lo racconta — dice il presidente del comitato ENDAS di Oristano, Roberto Putzu —. E significa dare al paese e la borgata una mattina in cui le strade sono delle persone.» La manifestazione è organizzata da ENDAS Oristano con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e il patrocinio dei Comuni di Cabras e Oristano e della Fondazione Mont’e Prama, secondo quanto comunicato dagli organizzatori. La prima Sinis Run si presenta così come una gara e, insieme, un invito a percorrere il territorio con calma o di corsa: dal paese alla marina, per poi tornare in piazza. Comune di Cabras