Cronaca Alghero, nuovo Piano urbanistico: giovedì a Porta Terra le tappe verso il voto

Il 12 novembre alle 10 il Comune illustrerà gli obiettivi del piano, il percorso verso l’adozione e la «Casa del Piano». Dalle regole per costruire alla possibilità di presentare osservazioni, che cosa c’è in gioco. Il Piano regolatore di Alghero porta la data del 1984. Da allora è stato modificato più volte e resta il riferimento generale per l’uso del territorio. Giovedì 12 novembre, alle 10, a Porta Terra, il Comune spiegherà come intende sostituirlo con il nuovo Piano urbanistico comunale, il Puc. Alla conferenza stampa interverranno il sindaco Raimondo Cacciotto, l’assessore all’Urbanistica Roberto Corbia e i tecnici che lavorano al piano. Con Emiliano Piras, presidente della commissione consiliare Urbanistica, sarà illustrato il calendario dei passaggi verso l’adozione. A fine ottobre l’amministrazione aveva indicato l’esame in commissione a novembre e il primo voto in Consiglio entro la fine dell’anno.



La conferenza servirà a precisare le tappe. Saranno presentati anche gli incontri pubblici e la «Casa del Piano», annunciata come parte del confronto con la città. Un piano urbanistico è fatto di mappe e regole: dice dove si può costruire e a quali condizioni, quali aree recuperare e dove riservare spazio a strade, verde e servizi. Ad Alghero riguarda la città, le borgate, le campagne e la costa. Le scelte comunali devono rispettare il Piano paesaggistico regionale e le regole per le zone esposte a frane e alluvioni, fissate dal Piano di assetto idrogeologico. Un primo passaggio è già agli atti. Il 2 febbraio 2023 il Consiglio comunale ha approvato il progetto preliminare. Sul Portale dell’urbanistica si trovano la relazione di quella fase e il rapporto ambientale preliminare, parte della valutazione con cui si esaminano gli effetti delle scelte del piano sull’ambiente. L’amministrazione indica tra le priorità l’accesso alla casa, il recupero di aree già costruite, la tutela del paesaggio e il rilancio delle campagne e delle borgate. Sul tema abitativo, nel dossier comunale, lo studio di Nomisma riporta un dato del censimento Istat del 2021: ad Alghero 9.548 abitazioni su 30.863, circa tre su dieci, non erano occupate da residenti.



Nel conto entrano case vuote, seconde case e alloggi utilizzati in altro modo. Per chi cerca casa per dodici mesi l’anno, conta dunque anche come sono usate le abitazioni che ci sono già. Gli incontri annunciati dal Comune saranno l’occasione per discutere il progetto. Per le osservazioni scritte, la legge regionale prevede un passaggio preciso: dopo l’adozione in Consiglio, gli atti saranno messi a disposizione del pubblico. Dalla pubblicazione dell’avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, il Buras, chiunque avrà sessanta giorni per consultare il piano adottato e presentare rilievi o proposte di modifica. Il Consiglio dovrà motivare l’accoglimento o il rigetto delle osservazioni, tenendo conto dei pareri degli enti competenti. Dopo l’approvazione definitiva e la verifica regionale, il nuovo piano entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione degli atti conclusivi sul Buras. Il primo voto può già avere un effetto sulle pratiche edilizie: se un intervento per cui è stato chiesto il permesso di costruire contrasta con il piano adottato, la decisione sulla domanda viene sospesa. Da Porta Terra si attende dunque un’indicazione pratica: dove trovare le tavole aggiornate e in quali occasioni discuterle. È davanti a quelle carte che ciascuno potrà riconoscere la propria via, il proprio quartiere o la propria borgata e capire che cosa il Comune propone di cambiare.