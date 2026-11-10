Cronaca Energia, Confartigianato: «Per alcune imprese bollette di ottobre fino al 70% più alte»

Il rincaro massimo riguarda il gas di un’impresa-tipo del settore metalmeccanico. Nel confronto annuale, le stime indicano un aumento del 36,94% per quel profilo e oltre 40 mila euro in più per la spesa elettrica di un’attività di trattamento dei metalli. Il 70,61% è il dato che colpisce, ma va letto con precisione: è l’aumento della bolletta del gas di ottobre 2026 rispetto a quella dello stesso mese del 2025 per un profilo di impresa metalmeccanica con consumi annui di 150 mila metri cubi standard (Smc). Secondo le elaborazioni di Confartigianato Sardegna, la fattura mensile passa da 10.903,97 a 18.603,16 euro: quasi 7.700 euro in più. Si tratta di una simulazione riferita a uno specifico profilo di consumo, non della media di tutte le imprese dell’Isola. Anche per l’elettricità il confronto tra ottobre 2025 e ottobre 2026 mostra aumenti elevati nei cinque profili analizzati: dal 50,89% delle gelaterie al 53,72% delle attività di trattamento dei metalli. Per un’impresa di quest’ultimo comparto, con consumi annui di 800 mila kilowattora, la bolletta mensile considerata sale da 14.595,68 a 22.436,21 euro.



Le proiezioni sull’intero anno restituiscono incrementi più contenuti, ma comunque consistenti: per l’elettricità, dal 22 al 23% nei settori esaminati. Nel profilo del trattamento dei metalli la spesa annua stimata passa da 180.850,14 a 221.543,69 euro, con un aggravio di oltre 40.693 euro. Per il gas, la stima annuale dello stesso profilo metalmeccanico sale invece del 36,94%, da 99.117,49 a 135.732,49 euro. Il 70,61% del titolo, dunque, descrive il confronto tra due bollette mensili; non l’aumento della spesa annuale. Il rapporto dell’Ufficio studi di Confartigianato Sardegna, elaborato su dati del consorzio CEnPI, stima inoltre che le micro e piccole imprese italiane con consumi elettrici sotto i 2.000 megawattora paghino l’energia il 22,1% in più rispetto alla media dell’Unione europea. Per la Sardegna, l’organizzazione quantifica in 124 milioni di euro l’aggravio energetico a carico del sistema produttivo.



«Il confronto tra ottobre 2025 e ottobre 2026 evidenzia rincari significativi per l'energia elettrica e per il gas, con aumenti che in alcuni comparti raggiungono percentuali particolarmente elevate – afferma Giacomo Meloni, Presidente di Confartigianato Sardegna – questa nuova pressione sui costi di produzione comprime i margini delle aziende, riduce la competitività e rende più difficili gli investimenti». Il presidente dell’associazione chiede interventi e regole che consentano alle imprese di programmare i costi. Confartigianato indica anche l’efficienza energetica, gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo tra le possibili misure per contenere i consumi e, almeno in parte, l’impatto delle bollette. Nel comunicato l’organizzazione segnala infine l’attesa per il decreto bollette, approvato dal Consiglio dei ministri il 9 novembre, con misure che dovrebbero produrre effetti da gennaio. L’impatto effettivo sui costi delle imprese sarde resta da verificare.