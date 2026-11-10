Castelsardo, nuove regole per i ripristini stradali dopo gli scavi





L’ultimo aggiornamento del regolamento risaliva a circa 18 anni fa. «La revisione – spiega la sindaca Tirotto – fa parte di un più ampio lavoro di ricognizione e adeguamento dei regolamenti comunali per renderli più efficaci e funzionali. Nel caso specifico, le novità consentiranno di garantire decoro e sicurezza alle nostre strade». La modifica riguarda gli interventi legati, tra l’altro, alla posa di fibra ottica e delle reti per gas, acqua ed energia elettrica. L’assessore ai Lavori pubblici Christian Speziga ne sottolinea le ragioni: «È un passo fondamentale per la cura del territorio, destinato a disciplinare in modo organico gli interventi che comportano scavi. La gestione delle manomissioni stradali dovute a scavi per fibra ottica, gas, acqua o luce è da sempre una delle note più dolenti per i Comuni, poiché ripristini approssimativi o a macchia di leopardo causano cedimenti, buche e pericoli per la sicurezza stradale». Speziga richiama anche il costo che, secondo l’amministrazione, può ricadere sulle casse comunali quando occorre intervenire di nuovo su strade danneggiate da lavori eseguiti da terzi: «Non deve essere sottovaluto anche il lato economico di questa novità, dato che il Comune era spesso costretto a spendere soldi pubblici per rifare strade rovinate da lavori di soggetti terzi. Con questa modifica, il Comune responsabilizza le ditte esecutrici dei lavori: chi rompe il manto stradale ha il dovere di restituirlo alla collettività nelle stesse condizioni in cui lo ha trovato».

Il Consiglio comunale ha modificato il regolamento: per i lavori su fibra, gas, acqua o luce, l’intervento sull’asfalto dovrà interessare superfici più ampie e comprendere anche la segnaletica. A Castelsardo, dopo uno scavo sulla strada non basterà più riparare soltanto la striscia di asfalto rimossa. Il Consiglio comunale ha approvato una modifica all’articolo 6 del regolamento che disciplina i lavori sul fondo stradale, stabilendo criteri più ampi per il ripristino. Per gli scavi longitudinali, cioè quelli che seguono il tracciato della strada, l’intervento dovrà riguardare l’intera carreggiata o, previa valutazione degli uffici competenti, almeno tutta la corsia interessata. Per i tagli trasversali il ripristino dovrà estendersi all’intera carreggiata e avere un’ampiezza di almeno quattro metri. Prima di posare il nuovo asfalto, le ditte dovranno inoltre scarificare quello vecchio: rimuoverne lo strato superficiale per preparare la nuova pavimentazione. In ogni caso andrà rifatta anche la segnaletica orizzontale, secondo le indicazioni della Polizia locale.