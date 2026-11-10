Una piccola libreria per la TIN: domenica un pomeriggio per le famiglie





L’idea è semplice: offrire ai genitori libri da leggere o parole da sussurrare ai propri bambini, anche attraverso l’oblò dell’incubatrice. Chi partecipa è invitato a indossare un indumento o un accessorio viola, colore simbolo della Giornata mondiale della prematurità. Si potrà anche donare un libro di fiabe, con un pensiero o un ricordo da condividere con le famiglie del reparto. Il direttore della TIN, il professor Vassilios Fanos, descrive così il lavoro dell’équipe: «è impegnata quotidianamente, insieme all’intera équipe medico-infermieristica, nella cura dei neonati più fragili. Un impegno che si fonda sulle competenze dei professionisti, sull’impiego di tecnologie avanzate e sulla collaborazione tra operatori sanitari, genitori e istituzioni». Fanos richiama anche l’assistenza dopo il ricovero, attraverso il follow-up: il monitoraggio della crescita e dello sviluppo del bambino dopo la dimissione. «Un percorso di cura che non si esaurisce con la dimissione - dice il conclusione il professore - ma prosegue attraverso il follow-up, fondamentale per monitorare la crescita, individuare precocemente eventuali difficoltà e promuovere il miglior sviluppo possibile di ogni bambino».

Fiabe, musica e animazione al Policlinico Duilio Casula per la Giornata mondiale della prematurità. I partecipanti sono invitati a indossare qualcosa di viola e, se lo desiderano, a donare un libro. Una storia letta a bassa voce può arrivare anche oltre l’oblò di un’incubatrice. È questo il filo che accompagna l’incontro organizzato domenica 15 novembre dalla Terapia intensiva neonatale (TIN) dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari: il reparto che assiste i neonati più fragili. L’appuntamento, per famiglie, bambini e operatori, è dalle 15 alle 18 al Blocco Q del Policlinico Duilio Casula, con accesso dall’area degli ambulatori di Cardiologia pediatrica e Follow-up. In programma testimonianze, musica e animazione; nel pomeriggio sarà inaugurata la “Piccola Libreria della TIN”, con fiabe, racconti e filastrocche.