“Oro di Oliva”, a Sassari apre la Cittadella dell’Olio





Alle 12.45 è in programma l’apertura ufficiale dell’area espositiva, del Sensorio — un percorso immersivo tra natura, memoria e arte — e della Corte degli Oli. Nel pomeriggio, dalle 17, un incontro ripercorrerà le storie e i paesaggi legati all’olivicoltura tra Sardegna e Liguria. Sabato 14 si parlerà di olio anche attraverso la cucina e la formazione. Alle 10 lo chef Luca Pappagallo incontrerà studenti e pubblico per “Olio in Cattedra”; alle 15.30 Tommaso Sussarello terrà una masterclass dedicata al pane. Alle 17.30, con “L’Arte dell’Olio Evo in Cucina” — Evo sta per extravergine di oliva — Pappagallo sarà protagonista di uno show cooking, seguito da una degustazione. Per tutta la giornata saranno aperte l’area espositiva e la Corte degli Oli, dove sono previste degustazioni guidate su prenotazione. Domenica 15, dalle 10 alle 12, l’appuntamento “Gocce d’autore. Gli chef in scena” porterà in Auditorium Tommaso Sussarello, Cristiano Andreini e Manuele Argiolas, con uno show cooking dedicato all’olio nuovo e ai prodotti del territorio. Il Sensorio, la Corte degli Oli e gli espositori resteranno accessibili anche nella mattinata conclusiva. La partecipazione a incontri, laboratori e corsi è gratuita, con registrazione richiesta e posti limitati. Per le modalità di accesso e le degustazioni su prenotazione si può consultare il sito di “Oro di Oliva” o rivolgersi al desk all’ingresso della Cittadella.

Dal 13 al 15 novembre all’Ex Ma.Ter tre giorni di incontri, assaggi, laboratori e cucina. Si comincia con un confronto sul futuro del comparto oleario. L’olio extravergine sarà il filo che lega convegni, degustazioni e cucina d’autore. Da venerdì 13 a domenica 15 novembre torna a Sassari “Oro di Oliva”: per tre giorni gli spazi dell’Ex Ma.Ter di via Zanfarino diventeranno la Cittadella dell’Olio, un luogo d’incontro per produttori, istituzioni, scuole e pubblico. La rassegna è organizzata da Confcommercio Nord Sardegna e promossa con la Camera di Commercio, il Comune di Sassari e la Fondazione di Sardegna. ViviSassari Venerdì 13 il programma comincia alle 9, nell’Auditorium dell’Ex Ma.Ter, con il convegno “Territorio e sviluppo del comparto oleario”. La mattinata affronterà il ruolo dell’olio nella crescita dei territori e il rapporto con i mercati internazionali. È previsto anche l’intervento del sottosegretario all’Agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra; le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Agus.