Nove televisori per la Medicina di Lanusei, il dono di Franco in ricordo di Susy





Susy aveva lavorato per anni nei negozi di abbigliamento del paese ed era conosciuta anche per l’impegno nel volontariato e nella comunità. Dopo aver affrontato una malattia rara, era diventata referente di Telethon per l’Ogliastra. «Era sempre sorridente, solare, forte, coraggiosa e dolcissima – racconta Franco – aveva una parola di conforto per tutti e amava la vita nonostante le difficoltà». Per finanziare la donazione, familiari, amici, commercianti e l’associazione culturale Le Falere avevano organizzato una sfilata di moda benefica il 29 agosto 2025. Durante la serata erano state vendute anche saponette e candele artigianali; la raccolta ha raggiunto circa 3mila euro. Con quei fondi sono stati acquistati i televisori. Alla donazione si è aggiunta una fotografia panoramica del lago dell’Alto Flumendosa, realizzata da Elisabetta Loi.





Ad accogliere Fanelli in reparto c’erano il direttore generale della Asl Ogliastra, Andrea Fabbo, il direttore sanitario Nicola Vargas e il direttore della Medicina, Antonello Cossu. «La televisione ricrea un’atmosfera familiare, quella di casa – spiega il primario di Medicina Antonello Cossu – e lo stato d’animo conta: influisce molto sulla risposta alle cure.» Un aiuto prezioso per chi è in condizioni più delicate. «Per i pazienti critici – conclude il medico – è un modo per distrarsi e pensare ad altro, invece di concentrarsi sempre sulla malattia». Fabbo ha ringraziato Fanelli e le persone che hanno contribuito all’iniziativa: «Il gesto di Franco Fanelli e della sua famiglia racconta il legame forte tra il nostro ospedale e la comunità ogliastrina – sottolinea il direttore generale Andrea Fabbo – questi televisori rendono più confortevoli le giornate dei pazienti della Medicina. A nome di tutta l’Azienda ringrazio Franco e chi ha reso possibile questa donazione». «Voglio portare avanti il messaggio di speranza che ci ha lasciato Susy – conclude Franco Fanelli – e sapere che questi televisori fanno compagnia ai pazienti mi rende felice. Voglio dire grazie a tutte le persone che hanno lavorato con noi».

La raccolta era nata da una sfilata benefica organizzata nell’agosto 2025. Con i fondi raccolti sono stati acquistati anche i televisori per le stanze del reparto; una fotografia del lago dell’Alto Flumendosa è stata donata alla sala Tac. Nove televisori per le stanze di degenza della Medicina dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei e una fotografia per la sala della Tac, l’esame diagnostico che produce immagini dell’interno del corpo. È il dono di Franco Fanelli in memoria della moglie Susanna Arzu, per tutti Susy, scomparsa nel dicembre 2021. La loro storia era cominciata a Lanusei nel 1977.