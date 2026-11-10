Astea Energia e FISBB, accordo biennale per le associazioni sportive





L’agevolazione riguarda sia le sedi sportive sia le abitazioni dei tesserati. Il comunicato non indica le tariffe previste per luce e gas né il risparmio che le associazioni potrebbero ottenere: saranno i dettagli della convenzione a chiarire le condizioni effettive. Le modalità di adesione saranno pubblicate sui canali ufficiali di Astea Energia e della FISBB, attraverso una sezione informativa dedicata. L’accordo è stato sottoscritto da Federico Eugenio Riccardi, direttore generale di Astea Energia, e Andrea Mancino, presidente della Federazione. “La collaborazione con la FISBB conferma la nostra volontà di essere vicini al mondo dello sport, mettendo a disposizione delle associazioni e dei tesserati la nostra esperienza nel settore dell’energia e soluzioni di efficienza energetica dedicate alle loro esigenze,” ha dichiarato Federico Eugenio Riccardi, Direttore Generale di Astea Energia. "Sostenere i circoli e le famiglie degli atleti significa anche contribuire a diffondere la cultura dello sport, che considero un investimento virtuoso sul futuro di un territorio e di una comunità." “In un contesto in cui i costi di gestione rappresentano una voce importante per le nostre ASD, questo accordo offre nuove opportunità alla base federale,” ha aggiunto Andrea Mancino, Presidente FISBB. “La collaborazione con Astea Energia permette di mettere a disposizione dei nostri associati condizioni dedicate per le forniture energetiche e per l’accesso a specifiche soluzioni tecnologiche.”

Condizioni dedicate per le forniture di luce e gas alle ASD affiliate. Previsto anche uno sconto del 15% sul listino per fotovoltaico e sistemi di accumulo, comprese le abitazioni dei tesserati. Per una società sportiva l’energia è una voce di gestione da tenere sotto controllo. Astea Energia e la Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling (FISBB) hanno firmato una convenzione biennale che prevede condizioni dedicate per le utenze di luce e gas delle associazioni affiliate, con soluzioni pensate anche per sale biliardo e centri bowling. La convenzione comprende inoltre uno sconto del 15% sul listino ufficiale per l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: batterie che conservano l’elettricità prodotta per poterla utilizzare in un altro momento.