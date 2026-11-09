Cronaca Treccani racconta Gigi Riva: il campione e l’uomo, uniti dalla fedeltà

Il volume della collana “Miti Italiani” è stato presentato sabato al Teatro Lirico di Cagliari, nel giorno in cui Rombo di Tuono avrebbe compiuto 82 anni. Il soprannome glielo diede Gianni Brera: “Rombo di Tuono”. Bastava guardare il sinistro di Gigi Riva per capire perché. Ma il nuovo volume che Treccani gli dedica non si ferma ai gol: prova a tenere insieme il campione e l’uomo riservato, il simbolo di una squadra e il ragazzo arrivato da Leggiuno che scelse di restare in Sardegna. La presentazione si è svolta sabato 7 novembre al Teatro Lirico di Cagliari, nel giorno del compleanno di Riva. Letture, testimonianze e musica hanno accompagnato il racconto della sua vita e della sua carriera; nel foyer era allestita una mostra dedicata al libro. Videolina Curato da Giorgio Pitzianti, il volume segue due fili che in Riva non si separano: le imprese sportive e una vita lontana dai clamori. C’è il Cagliari dello scudetto del 1970, costruito attorno al suo centravanti; ci sono la vittoria all’Europeo del 1968, il Mondiale del 1970 e i 35 gol segnati in 42 presenze con la Nazionale. E ci sono gli infortuni e i lutti familiari, che restituiscono il ritratto di un uomo meno visibile del campione. treccani.it Nella presentazione, Carlo Maria Ossola, presidente dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, riconduce il fascino di Riva alla sua fedeltà al Cagliari, alla Sardegna e al calcio. Le sue parole conservano anche una frase pronunciata dallo stesso attaccante in un’intervista del 2005: “Gigi Riva è stato celebrato oltre la potenza del suo tiro: è divenuto idolo per quel tenace attaccamento al Cagliari (egli di origine lombarda non si lasciò mai sedurre dalle vantaggiose proposte di trasferimento delle squadre del continente) che toccava la vena più segreta di ogni appartenenza: la fedeltà. La fedeltà a una vocazione, non a un mestiere; in un’intervista a Monaco, nel 2005, ebbe a dichiarare: «Io avrei pagato per giocare al calcio, mentre mi pagavano». Ecco, tutto qui il fascino della storia di Gigi Riva: la fedeltà, incrollabile, a una vocazione, a una Regione, a un sogno. Per questo il suo mito rimane in noi intatto”. Il libro riporta così il ricordo dal campo alla persona. Perché la storia di Riva non è soltanto quella di un attaccante potente: è anche quella di un uomo che avrebbe potuto scegliere altre squadre e altri palcoscenici, ma legò il proprio nome al Cagliari e alla Sardegna.