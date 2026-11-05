FoReSTAS, la Regione verifica le risorse per progressioni e assunzioni





Tre assessori lavorano sulle coperture del bilancio 2026-2028 dell’Agenzia. Un eventuale stanziamento aggiuntivo potrebbe essere valutato con la prossima legge finanziaria.

CAGLIARI – Prima di dare seguito agli impegni su progressioni professionali, posizioni e assunzioni, la Regione vuole chiarire quali risorse FoReSTAS possa utilizzare. È partita una ricognizione del bilancio dell’Agenzia dopo i rilievi dei Servizi finanziari sulle proposte di variazione per il triennio 2026-2028: alcune risorse, spiega la Regione, sono vincolate per legge a specifiche destinazioni.

La verifica, condotta dagli assessorati regionali all’Ambiente, agli Affari generali e alla Programmazione, riguarda la consistenza dei fondi, gli impegni già assunti e le eventuali economie utilizzabili. In questo caso, “economie” indica risorse non spese che potrebbero essere impiegate, se compatibili con i vincoli previsti.

“La nostra prima responsabilità è fare piena chiarezza sul quadro finanziario dell’Agenzia. Dobbiamo distinguere con certezza ciò che FoReSTAS può sostenere con le proprie risorse da quanto richiede ulteriori stanziamenti regionali. È un passaggio essenziale per assumere decisioni fondate, affrontare le questioni emerse e dare continuità agli impegni assunti, nell’interesse dei lavoratori e dei territori”, sottolinea l’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi.

Gli esiti dovranno indicare se le coperture già disponibili bastano a sostenere gli interventi programmati e, in caso contrario, quale sia il fabbisogno aggiuntivo. La Regione valuterà le possibili risorse anche in vista della prossima legge finanziaria.

“La priorità è dare tempestiva attuazione agli interventi che dispongono delle necessarie coperture. Le progressioni professionali e il riconoscimento delle posizioni, insieme alla prosecuzione del piano delle assunzioni, costituiscono passaggi fondamentali per valorizzare le competenze del personale e rafforzare gli organici. Vogliamo dare continuità a questo percorso, assicurando la regolarità delle procedure, la certezza delle risorse e la sostenibilità degli impegni, nell’interesse dei lavoratori e della capacità operativa dell’Agenzia”, evidenzia l’assessore agli Affari generali e al Personale Sebastian Cocco.

Il vicepresidente della Regione e assessore al Bilancio Giuseppe Meloni aggiunge: “Il nostro obiettivo comune è dare continuità al percorso di riorganizzazione di FoReSTAS, valorizzare il lavoro del personale e creare le condizioni per la prosecuzione del piano delle assunzioni. Insieme agli assessori Laconi e Cocco stiamo lavorando per superare rapidamente le criticità emerse e dare seguito agli impegni assunti, a partire dagli interventi che dispongono già delle necessarie coperture finanziarie. La ricognizione in corso ci consentirà di individuare con precisione le risorse effettivamente disponibili e quantificare gli eventuali fabbisogni aggiuntivi, così da valutare le ulteriori misure finanziarie necessarie, anche in occasione della prossima legge finanziaria. C’è una volontà politica condivisa di portare avanti questo percorso con tempestività e responsabilità, nell’interesse dei lavoratori, della tutela del patrimonio ambientale e dei servizi alle comunità della Sardegna”.

Per ora, dunque, la Regione annuncia una verifica e la ricerca di possibili coperture. Non indica ancora l’ammontare di eventuali fondi aggiuntivi né comunica uno stanziamento già approvato.