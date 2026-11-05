Cronaca Villanova Monteleone, scontro frontale tra due auto: tre persone in ospedale. 05 nov 2026 12:05 - Pasqualino Trubia Coinvolti una donna, un uomo e una minorenne. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine.VILLANOVA MONTELEONE – Due auto si sono scontrate frontalmente intorno alle 14.30 mentre affrontavano una curva. Nell’incidente sono rimasti coinvolti una donna, un uomo e una minorenne: tutti e tre sono stati soccorsi dal 118 e accompagnati al Pronto soccorso di Alghero per ulteriori accertamenti.Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alghero. Dopo aver verificato che non ci fossero altre persone all’interno delle vetture, i pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi e l’area dell’incidente. Le cause dell’impatto sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.Presenti anche i Carabinieri.