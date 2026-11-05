Sassari, 1.104 sanzioni per l’uso abusivo degli stalli riservati alle persone con disabilità

Il dato dei primi dieci mesi del 2026 supera le 823 sanzioni registrate nell’intero 2025. La Polizia locale ha intensificato i controlli in centro, vicino alle scuole e nell’area del cimitero.

Dieci mesi, 1.104 sanzioni. A Sassari i verbali legati all’uso abusivo degli stalli riservati alle persone con disabilità hanno già superato il totale dell’intero 2025, quando furono 823. I dati sono stati diffusi dal Comune, che riferisce di controlli intensificati dalla Polizia locale su tutto il territorio.

Gli agenti operano sia in divisa sia in borghese. In queste settimane i controlli sono stati rafforzati nella zona del cimitero e, dall’inizio dell’anno scolastico, all’ingresso e all’uscita delle scuole. L’obiettivo è verificare che gli spazi riservati restino accessibili a chi ne ha titolo.

Tra gli episodi riferiti dal Comune c’è quello di un meccanico che avrebbe utilizzato uno stallo per lasciare un’auto in riparazione. La motivazione riportata nella nota è: «esigenze logistiche dell’attività: l'autovettura in riparazione, infatti, avrebbe altrimenti ostruito le manovre di ingresso e uscita dall'esercizio». Il comunicato menziona anche un porta-pizze in attesa della consegna successiva e soste nell’area riservata per operazioni di carico.

I controlli, riferisce ancora il Comune, riguardano anche l’uso dei contrassegni: sono stati segnalati casi di copie e di permessi utilizzati da persone diverse dal titolare. La nota parla inoltre di contrassegni contraffatti e di tagliandi usati anche dopo la morte della persona a cui erano intestati. Gli episodi sono riportati dal Comando senza indicare i nomi delle persone coinvolte.

L’attività della Polizia locale riguarda anche marciapiedi e attraversamenti pedonali, spazi che devono restare liberi per chi si muove a piedi, in carrozzina o con passeggini. Nei primi dieci mesi del 2026 il Comune segnala 810 sanzioni per sosta sugli attraversamenti e 1.340 per parcheggio sui marciapiedi. Nell’intero 2025 erano state, rispettivamente, 1.028 e 1.361.

Uno stallo riservato non è una comodità temporanea né uno spazio di servizio: per chi ne ha bisogno, può fare la differenza tra riuscire a raggiungere un luogo e non poterlo fare. È su questo uso quotidiano dello spazio pubblico che il Comune dice di voler mantenere alta l’attenzione.