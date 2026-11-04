Le foreste sarde aprono le porte: sette tappe con “Forestas Insieme”

Dal 7 novembre torna il festival itinerante nei demani forestali regionali: al sabato convegni, la domenica escursioni e laboratori gratuiti, con prenotazione obbligatoria.

Un bosco si può attraversare, ma anche imparare a leggere: capire come viene curato, quali specie ospita e che cosa offre alle comunità che gli vivono accanto. È attorno a questa idea che l’Agenzia regionale FoReSTAS organizza l’edizione 2026-2027 di “Forestas Insieme – Festival delle foreste sarde”, con appuntamenti in sette aree forestali dell’Isola.

Il programma alterna convegni divulgativi al sabato e attività all’aperto la domenica. La prima tappa è a Montarbu, nel territorio di Seui, il 7 e 8 novembre. Sabato alle 16, al Centro polivalente “Is Minadoris”, si parlerà della foresta come infrastruttura ecologica e culturale dell’Ogliastra. Domenica, dalle 9 alle 16.30, le attività si sposteranno nel presidio forestale.

Il fine settimana successivo, 14 e 15 novembre, il festival farà tappa a Monte Lerno, a Pattada. Il convegno di sabato, alle 15.30 nella Sala museale del presidio, sarà dedicato alla gestione forestale e alle regole d’uso dei beni comuni, con un approfondimento sulla Rete escursionistica della Sardegna, il sistema regionale dei percorsi per chi cammina. Le attività in foresta sono in programma domenica dalle 9 alle 16.30.

La terza tappa autunnale sarà sul Monte Arci, tra Pau e Morgongiori, il 21 e 22 novembre. Sabato alle 16, nel Centro polifunzionale di Morgongiori, si discuterà di foreste, lavoro e filiere sostenibili. Tra i temi anche i servizi ecosistemici, cioè i benefici che gli ambienti naturali offrono alle persone, e la valorizzazione della flora sarda. Domenica le attività si terranno dalle 9 alle 16.30 nel presidio forestale del Monte Arci, tra Sennixeddu e Prau Mau.

Il festival riprenderà nella primavera 2027 con quattro appuntamenti: Marganai, il 3 e 4 aprile; Sette Fratelli, il 10 e 11 aprile; Monte Pisanu, il 17 e 18 aprile; Monte Ortobene, l’8 e 9 maggio.

L’iniziativa prosegue il percorso avviato con “Foreste Aperte” e “Boschi Aperti”, portando convegni, escursioni e laboratori nei boschi gestiti dall’Agenzia regionale. Le attività domenicali sono gratuite, ma occorre prenotarsi su forestasinsieme.simplybook.it. Per informazioni è disponibile il numero 320 4331092.