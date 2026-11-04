Sorso, autospurgo si ribalta sulla SP81: il conducente soccorso con l’elisoccorso

L’incidente è avvenuto ieri, vicino al terzo pettine. Intervento dei Vigili del fuoco durato circa quattro ore; le cause sono in corso di accertamento.

Un camion autospurgo si è ribaltato su un fianco intorno alle 13.30 di martedì 3 novembre, sulla strada provinciale 81, nei pressi del terzo pettine di Sorso.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco, che ha collaborato con il personale del 118 e dell’elisoccorso per aiutare il conducente a uscire dall’abitacolo. L’uomo è stato trasferito al Pronto soccorso per ulteriori accertamenti con l’ausilio dell’elicottero. La nota dei Vigili del fuoco non specifica la gravità delle sue condizioni.

I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo. Il camion è stato poi rimesso in carreggiata con una gru da una ditta specializzata. Sono intervenuti anche i Carabinieri. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento; le operazioni si sono concluse dopo circa quattro ore.