Sassari ricorda Giuseppe Biasi: una corona di fiori per l’artista





Il Lions Club Sassari Host ha rinnovato il 2 novembre l’omaggio al pittore sassarese. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Giuseppe Mascia e rappresentanti delle istituzioni cittadine.

Una corona di fiori e un momento di raccoglimento per ricordare Giuseppe Biasi, artista sassarese tra i protagonisti della cultura sarda del Novecento. Anche quest’anno, nella giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, il Lions Club Sassari Host ha rinnovato l’appuntamento, con la presidente Ignazia Fresu.

Nato a Sassari il 23 ottobre 1885, Biasi fu pittore, incisore e illustratore. Le sue opere raccontarono costumi, paesaggi e vita quotidiana dell’Isola, portando temi e immagini della Sardegna all’attenzione di un pubblico più ampio. Il Club lo ricorda come una figura che ha contribuito a dare valore artistico alla cultura e alle tradizioni sarde.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Giuseppe Mascia, il presidente del Consiglio comunale Mario Pingerna e il comandante della Polizia Locale Gianni Serra. Presenti anche i componenti del direttivo del Club Laura Manca, Sara Manca, Giovanni Maniga, Franco Conti, Antonio Maria Piras, Maria Francesca Maniga e Manuel Alivesi.

La presidente Fresu ha richiamato il significato dell’iniziativa: mantenere viva la memoria delle personalità che hanno dato lustro alla città e trasmetterne la storia alle nuove generazioni. Un gesto semplice, quello della corona, che rinnova il legame tra Sassari e uno dei suoi artisti più rappresentativi.