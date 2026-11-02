Treccani racconta Gigi Riva: il volume sarà presentato a Cagliari il giorno del suo compleanno





Carlo Maria Ossola, presidente dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, lega il mito di Riva alla fedeltà al Cagliari e a una vocazione sportiva che, nelle parole dello stesso calciatore, non era soltanto un mestiere: “Gigi Riva è stato celebrato oltre la potenza del suo tiro: è divenuto idolo per quel tenace attaccamento al Cagliari (egli di origine lombarda non si lasciò mai sedurre dalle vantaggiose proposte di trasferimento delle squadre del continente) che toccava la vena più segreta di ogni appartenenza: la fedeltà. La fedeltà a una vocazione, non a un mestiere; in un’intervista a Monaco, nel 2005, ebbe a dichiarare: «Io avrei pagato per giocare al calcio, mentre mi pagavano». Ecco, tutto qui il fascino della storia di Gigi Riva: la fedeltà, incrollabile, a una vocazione, a una Regione, a un sogno. Per questo il suo mito rimane in noi intatto”. Il curatore Giorgio Pitzianti accompagna il lettore dalla giovinezza a Leggiuno all’arrivo in Sardegna, fino allo scudetto del Cagliari guidato da Manlio Scopigno. Il libro ricorda anche i successi con la maglia azzurra e le fragilità di una carriera segnata dagli infortuni. La serata al Teatro Lirico unirà la presentazione del volume a letture, testimonianze e musica dal vivo, con Moses Concas, Chiara Effe & Band e Piero Marras. Nel foyer sarà allestita una mostra. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Cagliari Calcio; L’Unione Sarda è media partner. La comunicazione dell’evento segnala che i posti sono esauriti.

Il 7 novembre, al Teatro Lirico, una serata tra letture, testimonianze e musica accompagnerà l’uscita del libro dedicato a “Rombo di Tuono” nella collana Miti Italiani. I posti risultano esauriti. Il 7 novembre Gigi Riva avrebbe compiuto 82 anni. Nel giorno del suo compleanno, Cagliari gli dedicherà una serata al Teatro Lirico, alle 20.30, per presentare il volume che la Treccani gli ha dedicato nella collana Miti Italiani. Il libro ripercorre la carriera e la vicenda personale di un calciatore che, con il soprannome coniato da Gianni Brera, è entrato nella memoria collettiva come “Rombo di Tuono”. Il racconto segue due fili: il campione, diventato un simbolo per Cagliari e per la Sardegna, e l’uomo riservato, lontano dai riflettori. Arrivato nell’Isola a diciannove anni, Riva fu il punto di riferimento della squadra che vinse lo scudetto nel 1970. Il volume ripercorre anche le imprese con la Nazionale, dall’Europeo del 1968 al Mondiale del 1970, i 35 gol segnati in 42 partite azzurre e gli infortuni che segnarono la sua carriera.